Rosalía, la auténtica ‘motomami’ del año, hace historia en los Latin Grammy

La cantante ha obtenido el premio más importante de la gala.

Rosalía, la artista catalana, ha marcado un antes y un después en el mundo de la música, y no solo en España, sino en todo el mundo. Ha sido premiada nada más y nada menos con cuatro galardones en los Latin Grammy 2022, celebrado en el escenario del Michelob Ultra Arena, de Nevada, Estados Unidos. El más importante, el de Mejor Álbum del Año, por ‘Motomami’. Ya fue en el 2019 cuando la joven ganó esta misma categoría por ‘El Mal Querer’.

Sin embargo, el triunfador de la noche fue el uruguayo Jorge Drexler al conseguir siete galardones, llegando a estar, incluso, por encima de Bad Bunny, que obtuvo cinco.

Los otros tres premios que obtuvo la española fueron de mejor ingeniería de grabación para un álbum, mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque por el mismo trabajo discográfico.

«‘Motomami’ es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer. Fue duro, pero tiré para adelante y me ha dado muchas alegrías. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque este cambie. Gracias a Latinoamérica por ser mi inspiración y a mi país, por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, Rauw».