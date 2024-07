Julio Martí: «Este año las ‘Noches del Botánico’ han ido viento en popa»

A pocas fechas para que finalice una nueva edicíón de las Noches del Botánico, conversamos con su ditrector artístico, Julio Martí, para quien esta edicón «Ha ido viento en popa».

Durante estos casi dos meses por el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, han desfilado grandes estrellas de la música contemporánea como Tom Jones, The Pretenders, Take That, Sheryl Crow, Julieta Venegas, Status Quo, Toto, Simple Minds, Estrella Morentes, entre otros.

La gran mayoría de directos fueron «Sold out» y para el último día las entradas están agotadas. Del cierre del festival nos comenta emocionado, Julio Martí:

«El último día va a ser una fiesta como no hemos tenido nunca, porque en otros años hemos acabado con artistas que no son extremadamente festivos y hemos pensado que lo idóneo para cerrar el Bótanico hay que buscar una fiesta absoluta de música, y tenemos al grupo de salsa practicamente más importante del mundo, que más escuchas tiene, que es el Grupo Niche. Por lo tanto, estoy seguro que va a ser una gran celebración de despedida».

Última fecha:

Grupo Niche son toda una institución de la salsa hecha en Colombia. Sus canciones, rebosantes de ritmo y romanticismo, han marcado a varias generaciones. A lo largo de más de cuatro décadas, desde que Jairo Varela y Alexis Lozano fundaran la agrupación en 1979 en Bogotá, han vendido dos millones de discos, han ofrecido cuatro mil conciertos en treinta países, han publicado más de treinta discos, han alistado en sus filas a más de trescientos músicos y han obtenido innumerables reconocimientos (Latin Grammy, Globo, Aplauso, Lo Mejor de Lo Mejor o Furia Musical). En la actualidad, tras el fallecimiento (hace doce años) de Varela y la marcha de Lozano, la banda la integran los cantantes Alex Torres, Luis Araque, Fito Echevarría y Alejandro Iñigo, los percusionistas Juanito Murillo, Fabio Celorio y Diego Camacho, el pianista Víctor González, el bajista Sergio Munera y los músicos Edgardo Manuel, Edward Montoya, Carlos Zapata, Oswaldo Salazar y Paul Gordillo en instrumentos de viento, bajo la dirección de José Aguirre.

La Delio Valdez

La cumbia nació en la costa caribeña colombiana, pero desde entonces se ha revelado como el género musical latinoamericano por antonomasia. El más elástico, el más adaptable, el más duradero. En cada país de Sudamérica cobró un relieve propio, y Argentina no es una excepción. La Delio Valdez es una agrupación de cumbia formada en 2009 en Buenos Aires, que propone un directo torrencial, acreditado con más de siete álbumes y el Premio Gardel a mejor álbum de música tropical precisamente por el sexto de ellos, “Sonido subtropical” (2019). Su último trabajo, que en realidad es una extraordinaria introducción para quien quiera saber cuáles son sus prestaciones en directo, es “La gira y la serenata” (2023), una grabación en vivo en la que esta cooperativa de músicos demuestra su pericia para combinar cumbias del cancionero popular con otros estilos ligados a la tradición andina del noroeste argentino, pero también al reggae, el rock, la salsa o el jazz. Y, desde luego, una inequívoca invitación al baile.

‍

‍