‘Golpes’ al Papa Francisco por corregir el legado de Jesucristo: «¡Miseria!»

Bastante conflictivo lo que se le ocurrió hacer al Papa Francisco este domingo 25 de julio de 2021 en el Ángelus.

El máximo mandatario de la Iglesia Católica reflexionó sobre la pesca milagrosa de una forma poco ortodoxa y muy novedosa:

Jesús no crea los panes y los peces de la nada, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. ¿Por qué quitarle a uno lo que en cualquier caso no es suficiente para saciar a todos? Humanamente es ilógico. Pero no para Dios. De hecho, gracias a ese pequeño don gratuito y, por tanto, heroico, Jesús puede saciar a todos. Es una gran lección para nosotros».