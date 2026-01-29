Activistas armenios piden a la CPI que bloquee la candidatura de Trump al Premio Nobel de la Paz

Grupos de derechos envían cartas a los nominadores del Nobel instándolos a oponerse a la nominación de Trump y citan preocupaciones sobre la justicia internacional

Se espera que pronto se abran las nominaciones al Premio Nobel de la Paz, y algunos partidarios están impulsando al presidente Donald Trump como candidato. Señalan su papel en alentar a Armenia y Azerbaiyán a retomar las conversaciones en agosto de 2025, cuando ambos países mantuvieron negociaciones que los simpatizantes describen como el primer paso hacia un acuerdo de paz.

Sin embargo, activistas armenios intentan impedir que Trump reciba el premio. Argumentan que no cumple con los estándares morales del galardón.

Incluso después de las conversaciones de agosto de 2025, el mensaje público de ambas partes ha divergido. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha dado señales de querer dejar atrás el conflicto, pero los activistas dicen que el liderazgo de Azerbaiyán no ha igualado ese tono. Citan una visita reciente a Bakú de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados de España, durante la cual funcionarios azerbaiyanos le mostraron memoriales y un museo que celebran la victoria de Azerbaiyán en la guerra de Karabaj, que las autoridades describen como la “Guerra Patriótica”.

La opinión pública armenia sigue muy afectada. El país sufrió una derrota rápida y contundente en 2020 y posteriormente perdió el control de Nagorno Karabaj, un golpe que aún marca la política interna.

Los activistas afirman que los abusos de derechos humanos vinculados a la guerra deben investigarse plenamente, y quieren utilizar el proceso del Nobel para forzar la atención sobre esa exigencia. Los organizadores dicen que están recabando apoyo de la diáspora armenia, que estiman en hasta 7 millones de personas en todo el mundo, frente a unos 3 millones que viven en Armenia; también citan comunidades armenias en el extranjero, incluida una de unas 40.000 personas en España.

Un grupo, el movimiento social Free Armenian Hosts, afirma que se está centrando en 19 armenios detenidos bajo custodia azerbaiyana, a quienes describe como rehenes. El grupo también señala el desplazamiento forzado de unos 120.000 armenios étnicos durante la toma de Karabaj por parte de Azerbaiyán. Los activistas sostienen que los detenidos enfrentan procesos opacos, acceso limitado a abogados y condiciones de detención que, según argumentan, violan el derecho internacional.

Los organizadores dicen haber enviado cartas a 300 personas con derecho a presentar nominaciones al Premio Nobel de la Paz, instándolas a oponerse a la candidatura de Trump. En su lugar, quieren que los nominadores consideren a figuras vinculadas a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia.

Aseguran que inicialmente sopesaron nominar a líderes políticos que pudieran ayudar a asegurar la liberación de los detenidos, proteger los derechos de los armenios desplazados y restaurar el control sobre lo que describen como territorio soberano de Armenia. Tras un debate interno, dicen que rechazaron todas las opciones por motivos morales, incluido el presidente de Estados Unidos.

Al intentar bloquear la nominación de Trump, los activistas afirman que también quieren poner de relieve lo que describen como un colapso más amplio del derecho internacional. Señalan una declaración del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev: “No existe tal cosa como el derecho internacional en el mundo moderno. Que todos se olviden de ello. Solo existe la fuerza, la cooperación, las alianzas y la asistencia mutua”.

Argumentan que las declaraciones de Aliyev se asemejan a las de Trump sobre el derecho internacional. Cuando se le preguntó si su administración debía cumplir el derecho internacional, Trump dijo a The New York Times: “Depende de cuál sea su definición de derecho internacional”. También afirmó: “No necesito el derecho internacional”, y cuando se le preguntó qué limitaba su poder, respondió: “Mi propia moral. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.

Los organizadores rechazan ese enfoque. “Nos negamos a vivir en un orden global donde la justicia sea negociable y prevalezca la impunidad”, afirman, y añaden que los tribunales internacionales conservan legitimidad incluso sin poder de ejecución porque encarnan el principio de que los líderes deben rendir cuentas ante la ley.

Los activistas también afirman contar con el apoyo de figuras vinculadas a la Corte Penal Internacional, incluida la cooperación con el exfiscal jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo. El abogado argentino ha hablado en repetidas ocasiones sobre Nagorno Karabaj, incluyendo acusaciones de que las fuerzas azerbaiyanas bloquearon la región e impidieron la entrega de alimentos y medicinas a los residentes armenios, lo que él ha descrito como un genocidio indirecto.

Ocampo también ha criticado a Trump en otros asuntos. Entre otras acusaciones, ha condenado los ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones descritas como transportes de narcotraficantes en el Caribe, argumentando que matar personas sin juicio podría constituir crímenes contra la humanidad. También ha criticado lo que describe como el secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro.

Existe otra posible razón para que la candidatura sea retirada: el tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán no solo no se ha concretado, sino que está estancado en un punto especialmente difícil. El objetivo de la reunificación con Karabaj está inscrito en la Constitución de Armenia. Azerbaiyán exige que la Constitución sea modificada como condición previa para el acuerdo. Sin embargo, esto requiere un referéndum, y la sociedad armenia no está preparada para renunciar a un territorio que considera históricamente propio.

Además, el TRIPP (“Ruta Trump”), un corredor logístico a través del territorio armenio que conecta las partes de Azerbaiyán que, según los acuerdos, pasarán a pertenecer a Estados Unidos, tampoco está aún operativo.

El plazo para las nominaciones es inminente, el 31 de enero. La presión de los activistas es tan fuerte que podría tener éxito, y Donald Trump nunca recibiría el premio —a menos, claro está, de que alguien le entregue el suyo propio otra vez.

