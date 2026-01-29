Trump desafía a los ayatolás y prepara a la Armada para golpear Irán «rápido y con violencia»

La tensión se dispara en el Golfo Pérsico. El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de una “armada masiva” rumbo a Irán, avanzando “con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”. El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas están listas para “cumplir su misión con velocidad y violencia si es necesario”, en lo que los analistas describieron como el mayor movimiento naval de EE.UU. en años .

«¡Irán debe negociar un acuerdo justo y SIN ARMAS NUCLEARES! ¡El tiempo se acaba!», lanzó Trump desde su red social Truth Social, en una advertencia que ha estremecido los mercados ya las cancillerías europeas.

La Casa Blanca confirmó el envío de poderosos refuerzos al Golfo tras las recientes revueltas reprimidas con sangre en Irán, las más graves desde la Islámica de 1979. Al frente de la flota, el portaaviones nucleares Abraham Lincoln lidera un escudo de destructores y submarinos que, según el propio Trump, “supera con creces” el poder naval desplegado en la Operación contra Venezuela, que conclusiones con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Y la amenaza no quedó ahí: el presidente recordó la devastadora Operación Martillo de Medianoche —llevada a cabo durante la guerra de los doce días que Israel libró contra Irán en 2025— y advirtió que “la próxima embestida será mucho peor” si Teherán no acepta las condiciones de Washington.

Desde la capital iraní, las autoridades respondieron con dureza. Un comunicado oficial afirma que el país “considera más probable una confrontación militar que una negociación”. Los radares en el Golfo siguen el avance del grupo de ataque estadounidense, mientras las sombras de una guerra total vuelven a proyectarse sobre Oriente Medio.