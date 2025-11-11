El torero Cayetano Rivera choca con su furgoneta contra una palmera en Sevilla… y sale ileso

La tarde del domingo parecía prometedora para Cayetano Rivera, quien había disfrutado del día junto a su hijo y amigos en el Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado alrededor de las nueve de la noche, cuando la furgoneta que conducía perdió el control al salir del club.

El vehículo invadió una glorieta ajardinada y acabó chocando contra una palmera.

El impacto fue tan violento que el árbol cayó de raíz. Afortunadamente, el torero resultó ileso.

Los airbags se activaron inmediatamente y no hubo heridos ni daños a terceros. La conmoción entre los vecinos fue palpable, alertados por el estruendo y la llegada de bomberos y policía a una zona donde habitualmente juegan niños con patinetes.

Las primeras palabras de Cayetano tras el incidente señalaron un fallo en los frenos como posible causa.

A pesar de que las primeras informaciones señalaban que el torero había dado positivo en el test de alcoholemia, Cayetano y su abogado, Joaquín Moeckel, han desmentido este punto y ha señalado a la prensa como responsable del bulo:

«No hubo prueba. Así que ni positivo, ni negativo ni neutro».

El diestro también desmiente que, tras impactar contra la rotonda, hubiera intentado zafarse de los agentes de policía para evitar ser reconocido.

De hecho, asume toda la responsabilidad. Al parecer, el torero habría tenido dificultad para desacelerar y evitar el impacto contra el árbol.

Las autoridades siguen investigando lo sucedido, mientras que ni el torero ni su círculo cercano han querido hacer declaraciones públicas hasta ahora.

Aunque se encuentra estable y fuera de peligro, este episodio vuelve a situarlo en el foco mediático, añadiendo otra controversia a su reciente historial.

Cayetano Rivera: entre la fama y la controversia

La figura de Cayetano Rivera siempre ha estado rodeada por la atención mediática. Hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez, su apellido pesa tanto en el ruedo como en la crónica social. En los últimos años, los escándalos han eclipsado su carrera profesional. Su reciente retiro del mundo del toreo, anunciado tras dos décadas de actividad, ha estado marcado por sucesos que han copado los titulares más allá del ámbito taurino.

Durante la primavera y principios del verano de 2025, Cayetano experimentó una intensa exposición pública. La ruptura con la periodista portuguesa María Cerqueira, después de dos años juntos, fue seguida por la cancelación de varias corridas y un regreso a los ruedos empañado por controversias. En sus últimas apariciones, el torero se ha mostrado serio y molesto, evitando responder a preguntas sobre el proceso judicial que enfrenta tras su detención en Madrid.

No es la primera vez que Cayetano se ve envuelto en problemas legales. En junio pasado, protagonizó un incidente en un restaurante de comida rápida en Madrid, donde fue detenido por presunta agresión a varios agentes de policía. Pasó la noche en comisaría antes de acudir al hospital para solicitar un parte médico por lesiones, alegando un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Las imágenes del diestro con heridas visibles en el rostro se difundieron rápidamente por los medios; él mismo expresó su descontento con el trato recibido, afirmando sentirse tratado «como un delincuente».

Este episodio se suma a otros más antiguos, como el escándalo de 2019 relacionado con la abogada canaria Karelys Rodríguez, que provocó una crisis pública en su matrimonio con Eva González. La difusión de imágenes tomadas en Londres desató un auténtico huracán mediático; sin embargo, se supo posteriormente que dicho encuentro había sido orquestado por la propia Karelys. Cayetano decidió demandar a Mediaset por vulneración de su derecho al honor, logrando una indemnización superior a 300.000 euros.

La vida del torero: entre luces y sombras

La dualidad entre celebridad y polémica parece acompañar a Cayetano Rivera en cada fase de su vida pública. Su carácter directo y las intensas reacciones lo han convertido en un personaje capaz de generar tanto admiración como rechazo. La presión mediática constante ha transformado su rutina diaria, forzándolo a lidiar con las opiniones públicas y los juicios sociales derivados de cada incidente.

A pesar de todo esto, Cayetano ha intentado mantener cierta normalidad. Tras su tumultuoso verano, reapareció en Tomelloso para reencontrarse con sus seguidores; apenas pronunció dos palabras sobre cómo se sentía: «Muy contento». En la plaza de toros, rodeado del cariño incondicional de los aficionados, demostró que sigue siendo capaz de despertar pasiones; aunque el peso de los escándalos sigue presente.