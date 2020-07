La UFC ‘fulmina’ a Timo Feucht: el luchador alemán queda sin contrato por su pasado nazi

Frenazo en seco para Timo Feucht, el pasado neonazi del peleador ha detenido su carrera en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

La organización ha decidido rescindir el contrato del alemán que iba a debutar en un evento de este miércoles 15 de junio de 2020 en la ‘Fight Island’.

Feucht estuvo involucrado en 2016 en una serie de disturbios convocados por el movimiento islamófobo ‘Pegida’ en Leipzig. Por esta razón fue uno de los 215 detenidos.

Vincularse con el neonazismo le ha salido caro al luchador, hace un tiempo Brave FC también rescindió su contrato por las mismas razones, tal como lo ha hecho ahora la UFC.

El luchador germano tenía un balance de 8 victorias y 1 derrota en su carrera.

UFC rescinds offer to Timo Feucht for Fight Island bout over alleged past Neo-Nazi ties (@guicruzzz, @damonmartin) https://t.co/e0Du6FMegI pic.twitter.com/xv0tYvIuyT

— MMAFighting.com (@MMAFighting) July 11, 2020