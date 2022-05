¿Por qué la arremetida de Pedrerol contra el Atlético de Madrid tras ganar el derbi?

El Atlético de Madrid ganó el derbi el pasado domingo 8 de mayo. Los rojiblancos, con un solitario gol de Carrasco desde los 11 metros, consiguió los tres puntos frente a su eterno rival, el Real Madrid.

Ancelotti sacó un 11 inicial plagado de suplentes y, la falta de ritmo y de competitividad mermaron mucho a los merengues. Los rojiblancos, con los tres puntos, están más cerca del que era el objetivo esta temporada: quedar entre los cuatro primeros para jugar la Champions League el año que viene.

Fue un derbi plagado de polémica. Durante los 90 minutos, los madridistas se quejan de que el penalti de Vallejo sobre Carrasco no es. Pero es que, el encuentro ya venía calentito de antes.

El pasillo era ahora el tema de conversación en las tertulias y programas deportivos. El gesto de deportividad que se suele hacer en nuestra liga nacional era tradición hasta que, ‘el equipo del pueblo’ se negó a aplaudir a su eterno rival tras proclamarse campeón de Liga la jornada anterior en el Bernabéu.

Esta misma jornada, sin ir más lejos, el FC Barcelona visitaba el Benito Villamarín ante un Betis que se proclamó campeón de la Copa del Rey. Lógicamente, el club azulgrana mostró su señorío y respeto hacia el rival haciendo a los jugadores del Betis el famoso pasillo.

Lo que llama aún más la atención es que Enrique Cerezo, actual Presidente del Atlético de Madrid, confesó a un compañero periodista que el motivo por el que sus jugadores no iban a hacer el pasillo al Real Madrid es por culpa de las «tertulias» y «los comentarios» que se llevaban haciendo desde hace «15 días antes del derbi».

Además, Cerezo añadía que ellos tenía una cosa clara y era «no enfrentar a la afición del Atleti con los del Madrid» y que «sin esos comentarios a lo mejor sí se habría hecho el pasillo».

Por ello, desde el programa de televisión ‘El Chiringuito’, el presentador del mismo buscó una solución de manera irónica:

Pero no fue el primer palo de Pedrerol a Cerezo. Al inicio del programa, justo después del derbi, Josep se quedó a gusto:

«He Atleti ha ganado contra los suplentes del Madrid y están más cerca de la Champions. En un partido con polémica, seguramente absurda. Porque si no quieres hacer el pasillo di que no lo quieres hacer porque no te da la gana y no culpes a la prensa como ha hecho Cerezo. Mejor da la cara y no busques excusas. ¿A qué sí?»