Josep Pedrerol ‘se mete’ en política y arranca contra Toni Cantó: «¡Provocáis ese odio!»

‘Encuentros Inesperados’, programa de ‘laSexta’ presentado por Mamen Mendizábal, reunió el pasado jueves 31 de marzo cuatro celebridades con personalidades muy diferentes: Josep Pedrerol, Toni Cantó, James Rhodes y Mariló Montero.

Y qué programa. Los cuatro invitados más la presentadora se sentaron en la mesa y charlaron sobre miles de temas, pero el que más resaltó fue el del odio.

Mendizábal ‘provocó’ un pequeño rifirrafe entre Cantó y Pedrerol al sacar el tema del odio en la cena, y más concretamente el que se ve a través de las redes sociales. El presentador de ‘El Chiringuito’ dijo al exmiembro de Ciudadanos:

«Sois los políticos los que provocáis ese odio utilizando las redes para captar más votos».

Pedrerol, como acostumbra, mostró una vez más su capacidad de no morderse la lengua y dejó a los telespectadores la primera ‘joyita’. Pero no fue la única.

Con respeto a James Rhodes y Mariló Montero, Mendizábal sabía que los verdaderos protagonistas eran Josep y Toni, y por ello les buscó las cosquillas.

Cantó, otro personaje que habla sin pelos en la lengua, dejó otra ‘joyita’ más de la noche:

«Recibir odio me radicalizó hacia la derecha. Me considero moralmente superior a alguien de Bildu».

Las pullas, los zascas y demás provocaron que, en más de una ocasión, hubieran momentos de tensión. Especialmente cuando comenzaron a hablar de cómo los ciudadanos pueden dar su opinión en todo momento a través de las redes sociales.

«Antes los periodistas hablaban en un púlpito y todo el mundo callaba. Ahora la gente nos puede contestar. Creo que tenemos que situarnos en que estamos en otra época», decía Pedrerol.

La presentadora del programa quiso añadir el tema del anonimato a la conversación. «Valoro enormemente que la gente tenga el mismo altavoz que yo, pero yo cuando digo algo pongo mi cara y mi nombre. Si uno se esconde en el anonimato para insultar, la libertad de expresión se rompe«.

Y en ese punto de la conversación, como no podía ser de otra manera, Toni Cantó se metió de lleno:

«Yo he ido a pueblos de Catalunya y de País Vasco a hacer campaña y luego han desinfectado la plaza. Eso es absolutamente nazi. Yo nunca me he sentido un productor de odio».

¿Quién fue el primero? La discusión del huevo y la gallina versión odio.

Disclaimer: no se ponen de acuerdo. #EncuentrosOdio pic.twitter.com/VQ8XejrovS — Encuentros Inesperados (@Inesperados) March 31, 2022

Toda la mesa cargaba, prácticamente, contra Cantó por su cargo como político. Mamen soltó una ‘pullita’ al valenciano. «Hay mucho teatro de calentar a la población y luego iros al bar del Congreso a tomaros una caña», dijo.

Y Pedrerol decidió unirse a la fiesta. «Creo que hay muchos asesores y guionistas encargándose de que ese mensaje llegue. Porque el informativo luego va a sacar veinte segundos de esa intervención», añadía Josep.

Pero, sorprendentemente y por primera vez en toda la cena, Cantó y Josep se ponían de acuerdo. «El político quiere salir en los medios para que su trabajo llegue”, dijo el también actor dando la razón al periodista deportivo.

Tal fue el protagonismo de Toni Cantó que fue trending topic en Twitter. Eso sí, no está claro quién fue el ganador de esta batalla de zascas.

Recordemos que ambos tienen bastante experiencia en esto de propinar colosales zascas. Cantó, por ejemplo, ya la tuvo con Errejón. Y Pedrerol, en ‘laSexta’ también, con Rufián.