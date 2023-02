¡Lamentable! Vean al ultra que saltó al campo para pegar al portero del Sevilla y se fue ‘calentito’

Lo que ocurrió en el Philips Stadion de Eindhoven, el campo del PSV Eindhoven (Holanda), fue insólito y lamentable.

El partido de vuelta de los dieciseisavos de final enfrentaban a los holandeses contra el Sevilla FC, en el que ganaron los locales por 2 a 0 pero la renta de la ida (3-0) le valió a los hispalenses para clasificarse.

Desgraciadamente, lo deportivo no fue la noticia. Y es que, sobre el minuto 92 del encuentro, un joven ultra del equipo holandés saltó al campo e intento pegar un puñetazo a Dmitrovic, el portero titular del Sevilla de casi dos metros de altura.

El serbio, que es un armario en toda regla, logró reducir al cafre cogiéndolo por el cuello. Consiguió tirarle al suelo y esperó a que fuesen separados por el resto de futbolistas, locales y visitantes, mientras que la seguridad del estadio tardó más de lo que debería.

Este lamentable episodio, insólito en el fútbol, fue comentado luego por el protagonista. A los compañeros de Movistar+, Dmitrovic, con el cuello enrojecido por el agarrón del ultra, les confesó las ganas que le dieron de pegarle:

«Creo que fue en el descuento y el aficionado me intentó empujar. Creo que me rozó pero no sé. La verdad que me dieron ganas de pegarle y si quiere pelearse nos vamos a un combate de boxeo. Estas cosas en el fútbol no se merecen. Hay algún aficionado que va borracho pero bueno. Es un idiota que salta y espero que le castiguen a él y a otro que lo pueda hacer en el futuro. Fue una sorpresa porque estás concentrado en el campo y de repente me empuja… Nunca me he pegado en mi vida pero sé defenderme. No es bonito tener estos accidentes en el fútbol ni en la vida. Pero no hay que darle más vueltas. El PSV es un gran club y le castigará seguro«.