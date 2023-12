Rafa Nadal: «Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver»

Rafa Nadal anuncia su retorno a las pistas tras casi un año de ausencia.

«Hola a todos, después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Busbane y será la primera semana de enero.Nos vemos allí».

El tenista balear, a través de un emotivo vídeo en redes sociales, reveló su regreso en el torneo de Brisbane en enero, previo al Open de Australia.

En el vídeo, rememora sus desafíos recientes y comparte su determinación por un regreso diferente.

«Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea aquí hoy en una rueda de prensa y que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera».

Después de una difícil cirugía de cadera en junio, Nadal ha estado entrenando intensamente para apuntar al Roland Garros y los Juegos Olímpicos en París.