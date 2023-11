«Legends», la experiencia futbolística más grande del mundo se sitúa entre los atractivos turísticos clave en Madrid

Legends: The Home of Football, la experiencia futbolística más grande y única del mundo, fue inaugurada el pasado mes de junio en la Puerta del Sol de Madrid.

Este espacio inmersivo sobre la historia del deporte rey ha sido creado desde cero en un tiempo récord de 2 años y medio por Experientia Group, compañía líder de marketing experiencial que conecta personas y marcas a través de experiencias y contenidos accionables, junto con Marcelo Ordás, dueño de la colección que se muestra y presidente de Legends.

Se trata de la primera incursión de Experientia Group en el ámbito museográfico, un espacio de vanguardia tecnológica e innovación donde vivir el fútbol como nunca antes.

Más de 45.000 personas han disfrutado ya de Legends: The Home of Football, situándolo entre los atractivos turísticos más destacados de la capital, atrayendo la atención de visitantes tanto nacionales como extranjeros y convirtiendo la Puerta del Sol en el kilómetro cero del fútbol mundial. De hecho, seis de cada diez visitantes provienen del extranjero, con un énfasis particular en países con una rica tradición futbolística, como Argentina, Inglaterra y México.

Legends muestra, en sus 4.200 m2 y 7 plantas, más de 600 objetos históricos del fútbol (desde camisetas usadas en partidos icónicos de diferentes campeonatos del mundo hasta trofeos, botas, balones…) pertenecientes a la colección que Marcelo Ordás ha estado reuniendo durante más de 30 años. Toda una experiencia en la que las últimas tecnologías juegan un papel muy relevante para recorrer la historia del fútbol desde sus inicios.

Mezclando el concepto museístico con experiencias inmersivas e interactivas, el proyecto ha supuesto todo un reto para la compañía, que se ha responsabilizado de la obra civil y el diseño, así como de la producción de contenidos audiovisuales y la conservación de las piezas.

Más de 200 profesionales han estado implicados en el proceso haciendo realidad una nueva forma de mostrar piezas históricas, convirtiendo Legends en una experiencia para el visitante que se sumerge en un espacio en el que revivir la pasión y emoción que despierta este deporte. Por este motivo, Experientia Group ha sido el partner perfecto al aportar su gran conocimiento sobre el marketing experiencial a un proyecto de tanta relevancia internacional.

En este proyecto se ha tenido que hacer frente a numerosos retos, como el arquitectónico al tener que albergarlo en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, lo que ha obligado a adaptar el recorrido a su estructura interna de espacios irregulares y laberínticos y a integrar en el moderno diseño la escalera y la tienda, originales de final del siglo XIX.

Las características particulares del espacio interior, con techos bajos, ha requerido de la última tecnología audiovisual para conseguir los efectos deseados. También a nivel tecnológico, para que todo funcione a la perfección, ha sido necesario sincronizar todo el contenido de la experiencia en un mismo sistema y ello precisaba contar con las innovaciones más punteras.

La conservación de las piezas es también un aspecto muy relevante en Legends para el que se ha contado con expertos en textiles, siendo necesarios 35 minutos para colocar cada objeto en vitrinas especiales para controlar la temperatura y humedad.

Jesús García, CEO de Experientia Group, apunta que «Legends es un logro sobresaliente para la compañía, y estamos profundamente emocionados de haber dado vida a esta experiencia inigualable en el corazón de Madrid. Nuestro objetivo siempre ha sido llevar el marketing experiencial a nuevos horizontes, y con este proyecto, que ha sido nuestra primera incursión en la museografía, hemos conseguido mostrar toda nuestra capacidad redefiniendo este ámbito y creando una experiencia verdaderamente única para los visitantes”.

Por su parte, Jose Ignacio Hernández, Managing Director de Experientia Group ha destacado que “hacer frente a un proyecto de estas características ha supuesto un gran desafío para nuestra compañía y también un paso al frente convencidos de que teníamos mucho que aportar al ámbito museográfico para darle una vuelta de tuerca y convertirlo en una experiencia para el visitante. Todo ello siempre de la mano de Marcelo Ordás, quien apostaba desde el inicio por un proyecto muy experiencial que enriqueciera la muestra y destilara emoción y pasión”.

Sobre Experientia Sports & Entertainment Group

Crea y produce, end to end, experiencias propias y de terceros, conectando personas y marcas a través de contenidos accionables, para generar emociones y resultados de negocio en continuidad y con impacto.

Experientia Group apuesta por su visión experiencial para revolucionar el sector y reinventar lo real y abandera la nueva categoría ContExperience, que permite contar y amplificar las experiencias con el objetivo de generar comunidades.

Suma las capacidades y experiencia de dos compañías, MKTG Spain y RPM Sports, que desempeñan su labor aportando un valor diferencial al mercado y cuentan con una amplia trayectoria en el sector experiencial.