Arda Güler decide en Getafe: el Real Madrid sobrevive al asalto azulón y sigue soñando con la Liga

A 24 de abril de 2025, el Real Madrid ha conseguido una victoria de esas que valen campeonatos. Lo hizo en un Coliseum Alfonso Pérez que, como cada vez que recibe a los blancos, se transforma en un pequeño fortín repleto de esperanza azulona y algo de resignación histórica. La Liga sigue viva gracias a un golazo de Arda Güler y a la enésima exhibición bajo palos de Thibaut Courtois, un portero que parece tener más vidas que un gato y más reflejos que una sala de espejos.

El partido era una cita trampa. El Getafe llegaba con ganas de reivindicarse y sacar tajada ante un líder presionado por la persecución del Barcelona. El Real Madrid, sin su estrella Kylian Mbappé —reservado para la inminente final copera—, afrontaba la jornada 33 sabiendo que cualquier tropiezo podía costarle medio campeonato. Y vaya si sufrió.

Arda Güler: talento y gol para romper el muro

El encuentro se decidió con un fogonazo. Minuto 78, balón suelto cerca del balcón del área y Arda Güler, con esa zurda tan turca como letal, soltó un derechazo inapelable para batir a David Soria. No fue casualidad: el joven otomano lleva semanas pidiendo paso y, con actuaciones así, no hay quien lo siente. El abrazo posterior con Ancelotti —y ese beso paternal del italiano— valieron casi tanto como los tres puntos. El Real Madrid encontró en Güler no solo al goleador, sino al arquitecto del juego: bajó a recibir, conectó con Brahim y Vinicius, y dejó detalles de calidad que invitan al optimismo blanco.

El dato: fue el séptimo gol en Liga del turco esta temporada, pero seguramente el más importante hasta la fecha.

Courtois: milagros sobre la bocina

Con ventaja mínima, tocó sufrir. El Getafe apretó con más corazón que cabeza, pero eso no impidió que Courtois tuviera que ganarse el sueldo —y el aplauso— con dos paradas milagrosas en los últimos minutos. Primero ante Peter Federico; luego, ante Álvaro Rodríguez cuando el empate parecía inevitable. El belga se agigantó bajo palos y evitó el naufragio cuando las piernas empezaban a flaquear. Un muro. Literalmente.

Un Getafe valiente pero sin premio

El equipo de Bordalás planteó una defensa de cinco, presionando alto cuando podía y buscando el error rival. Las mejores ocasiones azulonas llegaron en las botas de Mayoral y Arambarri, aunque faltó puntería o sobró inspiración rival. El Getafe terminó acumulando más remates (20) que los blancos (14), aunque menos acierto entre palos. En términos estadísticos, los locales tuvieron menos posesión (37%) pero pusieron a prueba al líder durante todo el encuentro.

En palabras del técnico local antes del partido: “El equipo está con ganas e ilusión. Sabemos competir ante rivales grandes”. Y lo demostraron.

Contexto liguero: la pelea sigue abierta

Con esta victoria por 0-1, el Real Madrid mantiene la presión sobre el Barcelona y no cede terreno en una Liga donde cada jornada es una final anticipada. Los blancos se mantienen a cuatro puntos del líder culé —a falta de conocer otros resultados— y afrontan ahora una semana decisiva, con la final de Copa en el horizonte y varias dudas físicas tras las lesiones de Alaba y Camavinga, ambos ‘tocados’ tras este exigente duelo.

El Coliseum sigue siendo territorio propicio para los blancos: solo han perdido dos veces allí en sus últimas catorce visitas ligueras.

Números del partido

Estadística Getafe Real Madrid Posesión 37% 63% Remates 20 14 Remates a puerta 6 7 Córneres 4 4 Faltas 15 7 Amarillas 3 1

Las claves tácticas

Defensa férrea del Getafe: Bordalás apostó por tres centrales, buscando tapar huecos e incomodar a Brahim y Vinicius.

Ancelotti movió ficha dando entrada a Güler como interior creativo: menos delantero, más cerebro.

Sufrimiento final blanco: los cambios ofensivos locales metieron miedo hasta el pitido final.

Pronóstico para lo que viene

La Liga se decidirá al sprint y este tipo de partidos muestran por qué es tan complicado proclamarse campeón en España. El Real Madrid llega a la recta final con dudas físicas pero reforzado moralmente; si Güler mantiene este nivel, puede convertirse en la gran sorpresa blanca para rematar la temporada.

Las casas de apuestas siguen dando como favorito al Barcelona para levantar el trofeo, pero nadie en Chamartín tira la toalla mientras haya vida… o mientras Courtois siga parando balones imposibles.

“Varias paradas que valen una Liga”, escribía hoy un cronista resignado ante otro milagro belga.

Y ojo: Ancelotti reservó artillería pesada pensando ya en la Copa, por lo que queda cuerda para rato.

Curiosidades tras la noche mágica en Getafe