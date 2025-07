Carlos Alcaraz firma otra gesta en Wimbledon: vence a Fritz y alcanza su tercera final consecutiva

Un fenómeno.

Londres, 11 de julio de 2025.

El césped del All England Club volvió a rendirse ante Carlos Alcaraz, que este viernes derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6(6), logrando así clasificarse para su tercera final consecutiva en Wimbledon.

El joven murciano, vigente campeón, no solo revalida su idilio con la catedral del tenis, sino que sigue engordando una carrera que, en términos de precocidad y voracidad, ya supera incluso los inicios de leyendas como Djokovic, Nadal o Federer.

El partido fue una auténtica montaña rusa de emociones.

Fritz, que venía inspirado tras un torneo sólido y tras rozar la final del US Open el pasado año, plantó cara hasta el último suspiro. Pero Alcaraz, con ese carácter competitivo tan propio de los campeones históricos, supo gestionar los momentos calientes con unos nervios de acero dignos del mejor Nadal o del Djokovic más férreo.

El tie-break del cuarto set es la mejor prueba: ahí donde otros se desmoronan, Carlitos agiganta su figura.

