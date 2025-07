El secreto de Carlos Alcaraz: ¿sabe alguien por qué hace juegos malabares como parte de su entrenamiento?

Una caja de sorpresas.

La imagen de Carlos Alcaraz haciendo malabares con pelotas antes de saltar a la pista se ha convertido en una postal habitual durante esta edición de Wimbledon.

Lo que parecía una excentricidad o simple pasatiempo, es en realidad una parte fundamental de su innovador proceso de calentamiento.

El joven murciano ha elevado el arte del juggling a una herramienta indispensable para afinar reflejos, coordinación y concentración antes de cada batalla.

Mientras muchos jugadores siguen apostando por los estiramientos tradicionales y los sprints cortos en pista, Alcaraz ha encontrado en el malabarismo un recurso que le diferencia del resto y le ayuda a conectar cuerpo y mente antes del primer saque.

Si alguien duda de su eficacia, basta con repasar su impresionante racha: 19 victorias consecutivas en el circuito y un dominio absoluto sobre la hierba londinense.

Carlos Alcaraz hits one of the most absurd volleys you’ll ever see.

Barely drops over the net.

Perfect angle.

To have so much control over a drop volley struck from the service box is just ridiculous.

Roberto Bautista Agut can’t help but laugh. 😂

pic.twitter.com/hwL1R1dOG4

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 21, 2025