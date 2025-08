Luka Doncic cambia de físico y renueva tres años por 165 millones con los Lakers

Es una estrella.

Un fenómeno que sigue unido emocionalmente al Real Madrid, pero arrasa en EEUU.

Domingo, 3 de agosto de 2025.

El baloncesto mundial asiste a un movimiento que sacude todos los cimientos: Luka Doncic ha estampado su firma en una extensión de contrato con Los Angeles Lakers por tres temporadas y 165 millones de dólares, una cifra estratosférica que le sitúa como el jugador mejor pagado de la historia de la franquicia angelina.

A sus 26 años, el esloveno se convierte en el faro indiscutible del proyecto púrpura y oro para las próximas campañas, con la vista puesta en devolver a los Lakers a lo más alto del podio NBA.

El acuerdo —que incluye una opción de jugador para el tercer año— garantiza la presencia de Doncic en el Crypto.com Arena al menos hasta el verano de 2028, justo cuando podrá optar a un contrato “supermáximo” que podría elevar sus ingresos totales hasta cifras propias de Silicon Valley.

Y no solo eso: como guiño a su icónico dorsal 77, Doncic ha anunciado una donación de cinco millones de dólares para apoyar las carreras deportivas de 77 jóvenes promesas repartidas por todo el mundo, subrayando su compromiso social y su deseo de dejar huella más allá de las pistas.

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU

— Luka Doncic (@luka7doncic) August 2, 2025