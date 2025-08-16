Dónde y cuándo ver por TV el Mallorca vs Barcelona de la primera jornada de Liga

Arranca LaLiga 2025-26 con uno de esos duelos que parecen diseñados para medir las pulsaciones de ambos equipos: el Mallorca recibe al Barcelona este sábado, 16 de agosto de 2025, un choque que promete emociones fuertes, reencuentros y muchas miradas puestas en los fichajes y las novedades azulgranas.

El vigente campeón estrena temporada con la presión habitual, pero también con el morbo de ver cómo encajan sus caras nuevas y si los problemas burocráticos de última hora no le juegan una mala pasada.

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, el Estadio de Son Moix será el epicentro del fútbol español a partir de las 19:30 horas (hora peninsular).

Las gradas se preparan para un debut en el que el Mallorca, siempre correoso en casa, sueña con amargarle la fiesta al Barça, mientras los catalanes llegan con la obligación de defender título y justificar sus inversiones estivales.

¿Dónde ver el Mallorca vs Barcelona?

El partido podrá seguirse en España a través de Movistar LaLiga TV y TV3 (por los canales habituales de Movistar y Orange), así como en LaLiga TV Bar para establecimientos públicos. Los aficionados podrán elegir entre la retransmisión televisiva tradicional o el streaming a través de la app de Movistar+.

En otros países:

México y Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Sudamérica (Colombia, Argentina): ESPN.

ESPN. Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+.

ESPN Deportes y ESPN+. Reino Unido: Premier Sports.

Premier Sports. Consulta la programación local en cada país para asegurarte del canal específico.

Si eres más digital, la previa, las alineaciones al minuto y la crónica estarán disponibles online en MARCA.com, AS.com y las redes sociales oficiales del club azulgrana.

Horarios internacionales destacados

España: 19:30 h

19:30 h México/Centroamérica: 12:30 h

12:30 h Colombia/Panamá/Perú: 13:30 h

13:30 h Argentina/Chile/Uruguay: 14:30 h

14:30 h Estados Unidos (ET): 13:30 h

¡Que nadie se despiste con los husos horarios! No sería la primera vez que alguien llega tarde… o demasiado pronto.

Antecedentes recientes: pasado bermellón y azulgrana

El Mallorca viene de una temporada muy digna (décimo en la tabla) y ha apostado fuerte este verano por refuerzos como Pablo Torre, cedido precisamente por el Barça tras un año sin demasiadas oportunidades en Can Barça. El reencuentro añade picante a un partido que históricamente favorece a los culés: 46 victorias azulgranas, 17 bermellonas y 12 empates en 75 enfrentamientos ligueros. Pero ojo: el Mallorca suele ponerle las cosas difíciles al campeón cada vez que se cruza en su camino.

El Barça, por su parte, inicia esta Liga con Hansi Flick al mando tras una pretemporada convincente pero marcada por las dificultades para inscribir a todos sus fichajes. Y es que nada como la burocracia española para amargarle el día a un entrenador alemán. Tras semanas intensas, Joan García podrá finalmente ocupar la portería tras confirmarse la baja prolongada de Ter Stegen. A Flick no le faltarán motivos para cruzar los dedos antes del pitido inicial.

Fichajes y novedades azulgranas

En este arranque liguero, el foco está puesto en varias caras nuevas:

Joan García : refuerzo bajo palos ante la lesión de Ter Stegen.

: refuerzo bajo palos ante la lesión de Ter Stegen. Marc Bernal : joven centrocampista que apunta alto tras brillar en pretemporada.

: joven centrocampista que apunta alto tras brillar en pretemporada. Rashford , Szczesny , Gerard Martín , Bardghji y Fort : todos pendientes hasta última hora de ser inscritos por problemas con el límite salarial. Si LaLiga da luz verde a tiempo, Flick tendrá más variantes para sorprender.

, , , y : todos pendientes hasta última hora de ser inscritos por problemas con el límite salarial. Si LaLiga da luz verde a tiempo, Flick tendrá más variantes para sorprender. Mención especial para Lamine Yamal, ya mayor de edad, que afronta su primer partido oficial tras cumplir los 18 años con una expectación enorme.

En cuanto al once probable:

Barcelona podría salir con: García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Torres y Raphinha.

podría salir con: García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Torres y Raphinha. Enfrente, un Mallorca con Román; Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Morlanes, Mascarell, Asano; Darder, Torre y Muriqi.

Pronósticos y apuestas

Las casas apuestan claramente por una victoria azulgrana —rondando cuotas de 1.60— pero nadie olvida los sustos pasados ni la dificultad habitual del Barça en sus visitas a Palma. El empate se paga entorno a 3.80 y el triunfo bermellón supera el 5.00. Siempre hay margen para sorpresas cuando arranca LaLiga.

Claves tácticas

Mallorca buscará solidez atrás y aprovechar la velocidad de Asano o los movimientos entre líneas de Darder.

El Barça necesita controlar el balón desde el inicio e imponer su ritmo ante un rival incómodo.

Atención al papel de Pablo Torre ante su exequipo: motivación extra garantizada.

Curiosidades del Mallorca vs Barcelona

El último triunfo bermellón sobre los culés data del siglo pasado… ¡bueno no tanto! Pero sí hace más de una década.

Pablo Torre podría marcar ante el club que aún mantiene una opción preferencial sobre él.

Es la primera vez que Hansi Flick debuta oficialmente como técnico blaugrana en Liga española.

Lamine Yamal es el jugador más joven sobre el campo… pero ya ha batido récords históricos antes incluso del pitido inicial.

En Son Moix nunca han visto ganar al Barça por más de cuatro goles; supersticiones aparte, no suele ser plaza sencilla.

Nada mejor para inaugurar curso futbolístico que una cita así: promesas por cumplir, fichajes por descubrir… ¡y algún aficionado rezando porque esta vez Movistar no falle justo antes del gol!