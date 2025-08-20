Bulletproof Coffee: el desayuno explosivo que fascina a los futbolistas

Si alguien entra en un vestuario de fútbol de Primera División en la mañana de un partido, es probable que vea algo más que botellas de agua y barritas energéticas.

La nueva estrella del desayuno entre los futbolistas no es otra que el Bulletproof Coffee o café a prueba de balas.

No se trata de una moda pasajera, sino de una tendencia que ha ganado adeptos gracias a promesas tan atractivas como la aceleración del metabolismo, la pérdida de peso y un impulso casi milagroso del rendimiento físico y mental.

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, el Bulletproof Coffee se ha convertido en un ritual matutino para jugadores como Marcos Llorente, uno de sus defensores más entusiastas, y su fama se extiende como la espuma, nunca mejor dicho, por todo el panorama deportivo profesional.

El café a prueba de balas puede que no convierta a nadie en superhéroe, pero seguro que ha puesto patas arriba la rutina matinal de muchos deportistas, y de paso, ha puesto a prueba el escepticismo de más de un nutricionista.

¿Qué demonios lleva el Bulletproof Coffee?

No, no es una broma ni una receta sacada de un experimento de cocina molecular. El Bulletproof Coffee se compone de tres ingredientes básicos:

Café negro de alta calidad (preferiblemente orgánico)

(preferiblemente orgánico) Mantequilla o ghee (mantequilla clarificada, a menudo de vacas alimentadas con pasto)

(mantequilla clarificada, a menudo de vacas alimentadas con pasto) Aceite de coco o MCT (triglicéridos de cadena media, una grasa que se metaboliza rápidamente)

La mezcla se bate hasta que se emulsiona y queda con una textura cremosa, muy similar a un latte, pero sin una gota de leche ni azúcar. El resultado es un café con unas 400 calorías que pretende ser mucho más que una simple bebida: una herramienta para optimizar cuerpo y mente.

¿Por qué los futbolistas lo han puesto de moda?

El motivo principal por el que el Bulletproof Coffee ha seducido a tantos deportistas reside en su supuesta capacidad para proporcionar energía sostenida y estable, sin los picos y bajones clásicos del café tradicional. El secreto está en la combinación de la cafeína con las grasas saludables, que ralentizan la absorción de la cafeína y evitan ese temido “crash” post-café. Además, los triglicéridos de cadena media (MCT) se convierten rápidamente en cetonas, una fuente de energía eficiente para el cerebro y los músculos.

Entre los beneficios más destacados por sus seguidores se encuentran:

Mayor rendimiento físico : Ideal para entrenamientos y partidos, ya que aporta energía prolongada y mejora la fuerza y la resistencia.

: Ideal para entrenamientos y partidos, ya que aporta energía prolongada y mejora la fuerza y la resistencia. Mejora de la claridad mental y el enfoque : Las cetonas y la cafeína trabajan en tándem para aumentar la concentración y la agudeza mental durante horas.

: Las cetonas y la cafeína trabajan en tándem para aumentar la concentración y la agudeza mental durante horas. Saciedad y control del apetito : Perfecto para quienes practican ayuno intermitente o buscan evitar el picoteo entre comidas. El aporte de grasa ayuda a mantenerse lleno y reduce los antojos.

: Perfecto para quienes practican ayuno intermitente o buscan evitar el picoteo entre comidas. El aporte de grasa ayuda a mantenerse lleno y reduce los antojos. Aceleración del metabolismo y quema de grasa: Los MCT y la cafeína pueden aumentar la termogénesis y promover la utilización de las grasas como fuente de energía, favoreciendo la pérdida de peso y el mantenimiento de la masa muscular.

El caso Marcos Llorente y el efecto contagio

Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, es uno de los embajadores más visibles del Bulletproof Coffee en el fútbol español. No ha dudado en declarar públicamente que este café le ayuda a mantener su físico privilegiado y su capacidad de recuperación tras los partidos. Su ejemplo ha sido seguido por compañeros y rivales, generando un pequeño efecto dominó en los vestuarios de la élite.

La moda, sin embargo, no es exclusiva de los futbolistas. Celebridades del cine, ejecutivos y entusiastas del fitness de todo el mundo se han rendido a los encantos de este café, que ya se vende en cafeterías especializadas y supermercados gourmet.

¿Hay evidencias científicas sólidas o es solo humo (de café)?

Aquí es donde entra el escepticismo. Aunque existen estudios que avalan que los MCT pueden aumentar la quema de grasa y mejorar la claridad mental, no hay evidencia concluyente de que el Bulletproof Coffee sea una panacea universal. Sus beneficios parecen más notables en quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas, ya que el cuerpo entra en cetosis y utiliza las grasas como combustible principal.

No obstante, los expertos advierten que no todo el mundo debería lanzarse a sustituir el desayuno tradicional por esta bomba calórica. Las personas con problemas de colesterol o sobrepeso deben consultar con un profesional antes de incorporar tanta grasa saturada a su dieta diaria. Además, conviene recordar que no es una bebida mágica: para perder peso o aumentar el rendimiento hay que mantener una dieta equilibrada y entrenar con regularidad.

Pronósticos y apuestas: ¿se mantendrá la moda?

A juzgar por el entusiasmo de los futbolistas y la facilidad con la que se ha colado en la rutina de los deportistas de élite, todo apunta a que el Bulletproof Coffee seguirá siendo tendencia al menos hasta el final de la temporada 2025-2026. Las casas de apuestas no han llegado a cotizar si Llorente marcará más goles por cada taza ingerida, pero no sería de extrañar que algún día lo hagan si la fiebre por este café sigue subiendo.

Entre los nutricionistas, la opinión está dividida: algunos lo ven como un aliado interesante para dietas específicas, otros como una moda más con fecha de caducidad. Lo que está claro es que, por ahora, el Bulletproof Coffee ha ganado la partida en los desayunos de la élite deportiva.

Curiosidades del Bulletproof Coffee y sus adeptos