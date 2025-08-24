Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Oviedo vs Real Madrid de la segunda jornada de Liga

El Carlos Tartiere se viste de gala para acoger uno de esos partidos que huelen a historia, morbo y algo de revancha.

Oviedo, recién ascendido y ansioso por hacerse notar, recibe este domingo a un Real Madrid que llega con la etiqueta de favorito y la presión añadida de no pinchar en la carrera por LaLiga.

El regreso de los asturianos a la élite, el desembarco de figuras blancas como Kylian Mbappé y el trasfondo de una jornada que ha dejado a Barça y Atlético agitando la clasificación, le ponen salsa a un choque que, más que partido, parece una fiesta de reencuentro con el fútbol de antaño.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, el ambiente en Oviedo es eléctrico y las casas de apuestas no dan tregua.

Pero, ¿cómo, cuándo y dónde se puede ver este choque?

¿Quién parte con ventaja? ¿Qué alineaciones se esperan?

¿Y cómo quedan las cosas en la tabla tras el empate del Atleti y el triunfo azulgrana?

Dónde, cuándo y cómo ver el Oviedo-Real Madrid en TV

Fecha y hora: domingo 24 de agosto, a las 21:30 horas (hora peninsular española).

domingo 24 de agosto, a las 21:30 horas (hora peninsular española). Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo.

Carlos Tartiere, Oviedo. Televisión: DAZN LaLiga en España; Disney+ para Sudamérica.

DAZN LaLiga en España; Disney+ para Sudamérica. Streaming online: Suscriptores de DAZN podrán verlo en directo desde cualquier dispositivo conectado.

El partido marca el regreso del Oviedo a la máxima categoría tras más de dos décadas, en una cita que los asturianos llevaban años soñando. El Real Madrid, que viene de vencer por la mínima al Osasuna con gol de Mbappé, busca sumar otros tres puntos para no perder comba respecto al Barça, que ya ha hecho los deberes este fin de semana.

Así llega la Liga: el efecto del empate del Atlético y la victoria del Barça

La jornada ha dejado dos titulares importantes en la parte alta de la clasificación:

Atlético de Madrid no pasó del empate y deja sensaciones tibias tras su tropiezo, lo que abre la puerta a que los aspirantes sumen ventaja desde el principio.

no pasó del empate y deja sensaciones tibias tras su tropiezo, lo que abre la puerta a que los aspirantes sumen ventaja desde el principio. Barcelona, por su parte, ganó y mete presión desde el primer minuto, dejando claro que no va a esperar a nadie en la pugna por el liderato.

Con estos resultados, el Real Madrid sabe que un pinchazo en Oviedo le costaría quedarse rezagado respecto al eterno rival. La lucha por la cima de LaLiga empieza fuerte, con los de Xabi Alonso buscando arrancar con dos victorias consecutivas.

Pronósticos, cuotas y apuestas: ¿hay lugar para la sorpresa?

Las casas de apuestas lo tienen claro: el Real Madrid parte como claro favorito, pero el fútbol —y más en agosto— nunca entiende de estadísticas.

Victoria del Real Madrid: cuota baja y consenso entre los analistas.

cuota baja y consenso entre los analistas. Más de 2.5 goles en el partido: 1.70 de cuota, apoyado por el poderío ofensivo blanco y la fragilidad defensiva mostrada por Oviedo en su debut.

1.70 de cuota, apoyado por el poderío ofensivo blanco y la fragilidad defensiva mostrada por Oviedo en su debut. Más de 6.5 córners del Real Madrid: 1.68 de cuota, en línea con la tendencia reciente de los de Xabi Alonso.

1.68 de cuota, en línea con la tendencia reciente de los de Xabi Alonso. Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento: 1.67 de cuota; el francés ya marcó en la primera jornada y es la gran baza ofensiva merengue.

1.67 de cuota; el francés ya marcó en la primera jornada y es la gran baza ofensiva merengue. Ambos equipos marcan: opción atractiva, considerando que Oviedo suele anotar en casa y que el Madrid, pese a su solidez, ha encajado fuera en varios partidos este año.

Con un bloque compacto y una defensa organizada, los de Xabi Alonso priorizan la eficacia sobre el espectáculo, lo que apunta a un partido de ritmo pausado y menos de 4 goles en total, según algunos expertos.

Posibles alineaciones: ¿rotaciones o artillería pesada?

Real Oviedo

Portero: Escandell

Escandell Defensa: Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Alhassane

Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Alhassane Centro del campo: Kwasi Sibo, Reina, Luka Ilic

Kwasi Sibo, Reina, Luka Ilic Ataque: Hassan, Ylyas Chaira y Salomón Rondón

Los carbayones llegan con la urgencia de puntuar tras caer ante el Villarreal (2-0) en el debut. Rondón, que falló un penalti la semana pasada, buscará resarcirse ante una defensa de primer nivel.

Real Madrid

Portero: Courtois

Courtois Defensa: Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras

Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras Centro del campo: Tchouaméni, Valverde, Arda Güler

Tchouaméni, Valverde, Arda Güler Ataque: Brahím Díaz, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé

Xabi Alonso podría mantener su once de gala tras el triunfo ante Osasuna, aunque no se descartan rotaciones menores pensando en el calendario.

El morbo del reencuentro y los datos históricos

El último Oviedo-Real Madrid en Primera se jugó hace 24 años, y desde entonces, la nostalgia ha sido compañera habitual en el Tartiere. Los asturianos buscan su primera alegría ante los blancos en este siglo, y la afición ya prepara un recibimiento de época.

El Oviedo no gana al Real Madrid en Liga desde el 12 de octubre de 1991.

El último precedente liguero en el Tartiere acabó en empate (1-1) en 2001.

El regreso del club asturiano a la élite es el gran relato romántico de este inicio de temporada, aunque la lógica y las cuotas apuntan a un triunfo visitante.

Curiosidades y datos para la sobremesa

El Real Oviedo suma más de dos décadas sin jugar en Primera y su último gol al Real Madrid lo marcó Carlos Urriés en 2001.

El Real Madrid de Xabi Alonso ha ganado 6 de sus últimos 8 partidos oficiales.

Kylian Mbappé, fichaje estelar, ya ha visto puerta en su estreno liguero.

El partido ha generado tal expectación en Oviedo que se espera récord de asistencia en el estadio desde su reinauguración.

El duelo será arbitrado por Jesús Gil Manzano, uno de los colegiados más experimentados de la categoría.

Las casas de apuestas consideran “sorpresa mayúscula” cualquier resultado que no sea una victoria blanca, pero el fútbol asturiano ya sabe lo que es tumbar gigantes en noches de agosto.

En el Tartiere se respira ilusión, respeto y un punto de escepticismo ante el reto de frenar a uno de los grandes de Europa. El balón, como siempre, dictará sentencia y, por si acaso, más vale no pestañear: este Oviedo-Real Madrid promete emociones, goles y alguna que otra sorpresa para el recuerdo.