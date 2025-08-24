El Barça resucita en el descuento: un gol en propia puerta hunde 2-3 al Levante que llegó a ir 2-0

No hay guion más imprevisible que el de un partido de fútbol cuando la épica se apodera del césped. En la noche del 23 de agosto de 2025, el Ciutat de València fue testigo de una de esas historias que hacen del deporte rey un espectáculo incomparable: el FC Barcelona, con el agua al cuello, remontó un 2-0 ante un combativo Levante UD y se llevó los tres puntos en el descuento gracias a un autogol de Elgezabal que dejó helado a todo el estadio.

El choque enfrentaba a dos equipos con trayectorias opuestas pero con la ilusión intacta en este arranque de LaLiga EA Sports.

Los azulgranas llegaban con la etiqueta de favoritos, pero el recién ascendido Levante demostró desde el inicio que los galones no ganan partidos.

El primer acto fue un monólogo de eficacia granota y desconcierto culé.

Iván Romero y José Luis Morales pusieron a los de Calero con dos goles de ventaja, desatando la locura en la grada.

El fútbol, una vez más, demuestra que ni las apuestas, ni la táctica, ni los nombres propios pueden anticipar lo que ocurre cuando el balón rueda y la épica decide escribir su propio final.

Hansi Flick aplaudiendo a Hernández Hernández por pitar penalti a favor del Levante. El que pide respeto para los árbitros 🤭🤭🤭 pic.twitter.com/qdpu5W8ubz — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 23, 2025

Flick innova y fracasa: la táctica, en el punto de mira

El técnico azulgrana, Hansi Flick, quiso sorprender con un dibujo más atrevido, apostando por un centro del campo renovado y un tridente ofensivo con Lamine Yamal y Rashford acompañando a Ferran Torres. Sin embargo, la apuesta resultó un experimento fallido en la primera parte: el equipo estuvo espeso, con poca profundidad y demasiadas pérdidas en zonas sensibles. El Levante, muy ordenado y letal al contragolpe, castigó cada error con una precisión de cirujano.

El 1-0 llegó en el minuto 15: Romero culminó una transición perfecta, dejando en evidencia a la defensa barcelonista. Justo antes del descanso, el VAR intervino para señalar un penalti por mano de Balde que Morales transformó con sangre fría en el 2-0. El Barça se fue al vestuario con el gesto torcido y la certeza de que Flick tendría que agitar el árbol si no quería empezar a escuchar murmullos.

El Barça resurge: Pedri y Ferran lideran la remontada

El paso por los vestuarios fue un punto de inflexión. Flick rectificó, introduciendo a Gavi y Olmo para dotar de músculo y creatividad a la medular. El efecto fue inmediato. En el 49′, Pedri sacó a relucir su magia con un disparo desde la frontal que se coló por la escuadra, devolviendo la esperanza a los culés. Solo tres minutos después, Ferran Torres igualó la contienda tras un córner ejecutado por Raphinha.

El empate no amilanó a un Levante que se defendió con uñas y dientes. El Barça, lejos de conformarse, apretó el acelerador. El asedio fue total en los últimos minutos, aunque el gol se resistía y el Ciutat soñaba con rascar un punto de oro ante el campeón.

Cuando el empate parecía inamovible, llegó la jugada que nadie olvidará. Lamine Yamal, el joven talento azulgrana, colgó un balón venenoso al área en el minuto 91. Elgezabal, en su intento de despejar, desvió el esférico hacia su propia portería y desató el delirio en el banquillo visitante. El Barça firmaba así una remontada de las que hacen afición, mientras el Levante quedaba hundido por la fatalidad de un gol en propia puerta que empañó su gran actuación.

Crónica táctica: errores, aciertos y decisiones polémicas

Flick apostó por un sistema más ofensivo, pero la falta de equilibrio en la primera parte puso en bandeja los contragolpes del Levante.

apostó por un sistema más ofensivo, pero la falta de equilibrio en la primera parte puso en bandeja los contragolpes del Levante. El técnico alemán rectificó tras el descanso, apostando por una medular más sólida y vertical, lo que permitió al Barça controlar el ritmo y generar peligro desde la posesión.

El Levante planteó un partido valiente, presionando alto y buscando las transiciones rápidas, pero acabó pagando caro el cansancio y la falta de frescura en el tramo final.

planteó un partido valiente, presionando alto y buscando las transiciones rápidas, pero acabó pagando caro el cansancio y la falta de frescura en el tramo final. El penalti señalado a Balde generó mucha polémica, con protestas airadas desde el banquillo azulgrana. El VAR fue protagonista en una decisión que pudo cambiar el signo del partido.

generó mucha polémica, con protestas airadas desde el banquillo azulgrana. El VAR fue protagonista en una decisión que pudo cambiar el signo del partido. El desenlace, con el gol en propia puerta, es una muestra de la crueldad del fútbol: los errores individuales pueden sepultar el trabajo colectivo de todo un partido.

Sensaciones, estadísticas y pronósticos

El Barcelona suma su segunda victoria consecutiva y mantiene el pulso con el Real Madrid en la zona alta. Las apuestas, que daban favorito claro al Barça, pagaban la remontada por encima de 12 a 1 antes del inicio de la segunda parte, un guiño más a lo imprevisible del fútbol.

El Levante, por su parte, sigue sin puntuar en este inicio liguero, pero deja una imagen competitiva que invita al optimismo de cara a la permanencia. La afición aplaudió el esfuerzo de los suyos pese al desenlace fatídico.

Datos relevantes del encuentro:

Posesión: Barça 67% – Levante 33%

Remates: Barça 18 (8 a puerta) – Levante 7 (3 a puerta)

Goles: Romero (15’), Morales (45+7’, penalti); Pedri (49’), Ferran Torres (52’), Elgezabal (pp, 91’)

Asistencias: Lamine Yamal (2), Raphinha (1)

Amonestados: Morales, Pablo Martínez, Pampín (Levante); Balde (Barça)

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Curiosidades y datos insólitos