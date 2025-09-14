El apoyo del Gobierno Sánchez a la violenta protesta de los pro-Hamas calienta el final de La Vuelta

Vaya por delante, porque apenas de habla de él, que el líder actual de la Vuelta a España 2025 es Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien ha mantenido la camiseta roja tras las etapas recientes y se encuentra en camino a confirmar su victoria general en la última etapa de hoy en Madrid.

Lo del delegado del Gobierno Frankenstein es de coña: dice que protegera a los alborotadores en lugar de proteger a los ciclistas.

La edición 2025 de La Vuelta Ciclista a España no solo está definiendo a los mejores escaladores del calendario internacional, sino que se ha transformado en un inesperado escenario donde la geopolítica, la protesta social y la confrontación partidista y la caradura progre se entremezclan con el esfuerzo físico de los ciclistas.

Hoy, 14 de septiembre de 2025, la última etapa en la Comunidad de Madrid discurre bajo un clima de tensión creciente: manifestaciones pro-Hamas y pro-Palestina han interrumpido repetidamente el trayecto, obligando a los organizadores a tomar medidas excepcionales para proteger tanto a los deportistas como al público.

Jonas making steep concrete look flat 🤯 Jonas Vingegaard soared up the savage ramps of Bola del Mundo to win Stage 20 of La Vuelta a España and all-but secure overall victory.

🇪🇸 #LaVuelta25 pic.twitter.com/1720Fwf6Ky — Velon CC (@VelonCC) September 13, 2025

Lo de la víspera es de coña y no sólo por el apoyo del Gobierno Sánchez a los alborotadores.

En un nuevo episodio de caos, manifestantes propalestinos volvieron a alterar el desarrollo de la Vuelta a España durante la penúltima etapa, a tan solo un día del prólogo final celebrado hoy. Los activistas invadieron la carretera y levantaron una barricada con el objetivo de detener la carrera, logrando paralizar momentáneamente el avance del pelotón a 19 kilómetros de la meta. Sin embargo, su acción apenas tuvo impacto: tanto los vehículos de la organización como los ciclistas lograron sortear el obstáculo por la mediana, retomando la marcha con rapidez.

El incidente, que desató los abucheos de los aficionados presentes, permitió que un único coche rojo de la organización atravesara la barricada inicialmente. Entre los corredores, 19 de los escapados, incluido el español Mikel Landa, superaron el bloqueo sin mayores complicaciones.

No obstante, uno de los fugados quedó rezagado, incapaz de sortear la interrupción. A pesar del intento de sabotaje, la Vuelta a España continuó con total normalidad, demostrando una vez más su capacidad para sobreponerse a este tipo de altercados.

Las imágenes de manifestantes con banderas palestinas bloqueando carreteras y alterando el desarrollo de las etapas han dado la vuelta al mundo. En ocasiones, la presencia de activistas ha ido más allá del gesto simbólico: ciclistas obligados a desviar su ruta, caídas provocadas por invasiones en el asfalto y etapas acortadas por motivos de seguridad forman ya parte del relato de esta Vuelta.

La Vuelta 2025 quedará marcada no solo por su recorrido deportivo sino por haber convertido el ciclismo español en protagonista involuntario del debate internacional sobre derechos humanos, seguridad ciudadana… Y política nacional bajo todo tipo de focos.

🔴 #ULTIMAHORA Un grupo de propalestinos invade la carretera e intenta tirar a los ciclistas de la Vuelta. La rápida actuación de nuestros compañeros evita una desgracia en la etapa de hoy. Anteponen su vida para salvar la de los demás. A los radicales les da igual la vida de… pic.twitter.com/XtaopU0yRK — Jucil Nacional (@jucilnacional) September 13, 2025

Montero, Belarra y el activismo político sobre ruedas

El protagonismo político no ha sido menor. Ione Belarra (secretaria general de Podemos) y Irene Montero (eurodiputada) participaron activamente en la interrupción de una de las etapas más calientes. Su presencia física en el corte del trayecto supuso un giro insólito: por primera vez, líderes nacionales se colocaron junto al grupo que obligó al pelotón a buscar rutas alternativas. Esta acción ha sido interpretada como un respaldo explícito a la protesta y un desafío directo a las reglas tradicionales que delimitan deporte y política.

La intervención directa de Belarra y Montero ha sido ampliamente criticada desde sectores conservadores y parte del propio deporte, donde se teme que la politización excesiva acabe dañando la imagen internacional del ciclismo español. Sin embargo, para sus seguidores representa una defensa activa de los derechos humanos y una forma legítima de denunciar lo que consideran “genocidio” en Gaza.

La postura siniestra del Gobierno Sánchez

El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha mostrado una actitud ambivalente ante las protestas.

Por un lado, se ha declarado a favor del derecho legítimo a manifestarse contra las acciones militares israelíes; por otro, la presión internacional exige garantizar la seguridad en uno de los eventos deportivos más relevantes del país.

El ministro de Interior insiste en que “no se ponga en riesgo” la integridad física de los ciclistas mientras el portavoz del Gobierno defiende que “la neutralidad ya no es posible ante la muerte y destrucción en Gaza”.

Destacan las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien supervisó personalmente el dispositivo especial para las últimas etapas. Martín ha subrayado que su prioridad es “velar por la seguridad tanto del evento deportivo como de quienes deseen ejercer su legítimo derecho a la protesta”.

Sin embargo, no aseguró explícitamente proteger únicamente a los ciclistas, sino también a los manifestantes, lo que ha generado críticas por parte de sectores políticos que consideran que se está “jalonando el caos”.

Seguridad extrema: policías por cada ciclista

El despliegue policial es histórico: más de 1.400 agentes para Madrid solo este fin de semana, junto con 400 guardias civiles adicionales y equipos especializados en monitorizar grupos radicales violentos. Se calcula que hay nueve policías por cada uno de los 183 ciclistas aún en competición. El operativo cuenta con motos, todoterrenos e incluso helicópteros para asegurar el recorrido desde Robledo de Chavela hasta Cibeles.

El reto logístico es mayúsculo: asegurar decenas de kilómetros rurales y urbanos donde pueden aparecer espontáneamente grupos organizados para bloquear el paso o lanzar consignas ante las cámaras internacionales. La presencia policial no solo busca prevenir incidentes graves, sino mantener un equilibrio entre seguridad deportiva y derechos fundamentales.

Reacciones cruzadas: Ayuso vs. Sánchez

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha denunciado públicamente lo que considera una “actitud bochornosa” del delegado Francisco Martín y acusa al Gobierno central de priorizar las manifestaciones sobre la seguridad deportiva. Ayuso critica que los ciclistas compiten bajo coacción y alerta sobre el riesgo físico real para deportistas y espectadores. Por su parte, Martínez Almeida (alcalde) exige una respuesta contundente ante cualquier brote violento o antisemitismo visible durante el evento.

Desde Podemos se ha criticado el despliegue policial calificándolo como “militarización” innecesaria de Madrid; mientras que desde el PP se exige máxima firmeza para evitar altercados e incidentes diplomáticos.

Impacto deportivo: carreras interrumpidas y pronóstico incierto

Las consecuencias deportivas son notables: seis etapas han sido acortadas o interrumpidas por protestas; al menos veinte personas detenidas; caídas provocadas por invasión del asfalto; desvíos improvisados que han alterado estrategias individuales y colectivas. Todo ello convierte esta Vuelta en una competición imprevisible donde cualquier etapa puede verse afectada por factores ajenos al rendimiento deportivo.

Los pronósticos para la última jornada son reservados: casas de apuestas rebajan sus expectativas ante posibles interrupciones adicionales o neutralizaciones temporales. Los favoritos al maillot rojo afrontan un tramo final más incierto que nunca.

Curiosidades sobre esta Vuelta politizada