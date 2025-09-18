Dónde, cómo y cuando ver el Newcastle vs Barcelona con el que debutan los azulgrana en Champions

Arranca la Champions y el fútbol europeo se viste de gala para recibir a dos viejos conocidos en escenarios distintos.

Un debut europeo sin Lamine Yamal pero con toda la presión mediática sobre Flick y Lewandowski siempre promete emociones fuertes.

La Champions nunca decepciona… salvo cuando lo hace.

El Barcelona, con la presión de lavar la imagen europea de los últimos años, visita al Newcastle United este jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas en St. James’ Park, en un estreno marcado por las ausencias y la expectación por ver el primer partido oficial de los azulgranas bajo la batuta de Hansi Flick en el máximo torneo continental.

Un debut con sabor a revancha y aroma británico

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, el ambiente en Newcastle es inmejorable. Los ingleses recuperan la Champions ante su público, mientras el Barça busca reivindicarse tras quedarse la temporada pasada a las puertas de una final que parecía cercana y terminó siendo un espejismo. La UEFA, siempre pendiente del espectáculo televisivo, ha estirado la primera jornada hasta el jueves para maximizar la audiencia: nada de Europa League ni Conference esta semana, solo Champions y nada más.

Horario, TV y plataformas: cómo no perderse el partido

Fecha y hora: Jueves 18 de septiembre, 21:00 (hora peninsular española).

Jueves 18 de septiembre, 21:00 (hora peninsular española). Dónde verlo: En España, la retransmisión será exclusiva en Movistar+ , disponible en los canales M+ Liga de Campeones (dial M60 O115) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276).

En España, la retransmisión será exclusiva en , disponible en los canales M+ Liga de Campeones (dial M60 O115) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276). Para quienes viajan o viven fuera: México: TNT Sports y HBO Max . Sudamérica: ESPN y Disney+ . Estados Unidos: TUDN y Paramount+ .



No es necesario recurrir a webs dudosas ni arriesgarse a virus informáticos; la Champions se ve mejor desde el sofá y con buena señal.

Bajas clave y posibles onces: Flick se estrena sin Lamine Yamal

La convocatoria azulgrana llega con sobresaltos. No estará el jovencísimo Lamine Yamal, aquejado de molestias en el pubis tras su paso por la selección española—ni entrenó esta semana con el grupo. Tampoco viajarán por lesión Marc-André ter Stegen, Gavi ni Alejandro Balde. La buena noticia es que Frenkie de Jong, tras recuperarse de una pequeña lesión muscular, apunta al once titular al haberse ejercitado ya al ritmo del resto.

El Newcastle tampoco llega boyante; su arranque liguero ha sido tibio (décimos en Premier con solo cinco puntos tras cuatro jornadas), aunque su afición espera que la magia europea cambie la dinámica.

Las alineaciones probables dejan margen para sorpresas:

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes.

Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes. Barcelona: García; Koundé, Araujo, Martín, De Jong; Pedri, Raphinha, Fermín; Rashford (¿sorpresa?), Lewandowski.

Sí: aparece Rashford entre los posibles azulgranas según algunas quinielas digitales—cosas del mercado veraniego y las filtraciones. Hasta última hora no habrá confirmación oficial.

Antecedentes y pronóstico: ¿quién parte como favorito?

Pese al empuje local, los precedentes sonríen al Barça: cuatro enfrentamientos históricos en Champions con tres victorias culés y solo una para las “urracas”. El último cara a cara oficial data de hace más de veinte años. El escenario ahora es bien distinto: el Newcastle quiere consolidar su proyecto ambicioso bajo capital saudí y asaltar Europa desde casa.

Las casas de apuestas marcan ligero favoritismo azulgrana—quizá por inercia histórica o fe ciega en Flick—y se especula con un resultado favorable para los visitantes (algunas predicciones apuntan a un 1-3). La lógica invita al escepticismo: ni uno ni otro llegan lanzados.

Claves tácticas e incógnitas estratégicas

El Barcelona presenta una medular muy joven si se confirma la ausencia prolongada de Gavi. Flick deberá decidir si prioriza posesión o verticalidad ante un Newcastle que apuesta por transiciones rápidas. Sin Lamine Yamal ni Balde para abrir campo, todo apunta a que Raphinha tendrá galones para desbordar y Lewandowski será referencia única.

Enfrente, Eddie Howe sabe que sus bandas pueden hacer daño si explotan los espacios tras Araujo o Martín. Habrá duelo físico en la medular y mucho balón parado peligroso.

El factor arbitral

El colegiado designado es el sueco Glenn Nyberg, internacional desde 2016 pero sin experiencia previa dirigiendo partidos tanto del Newcastle como del Barça. En Europa suele ser permisivo con el contacto físico—algo que puede beneficiar a los ingleses frente a un Barça menos acostumbrado al cuerpo a cuerpo británico.

Curiosidades del Newcastle – Barcelona