El Real Madrid explota y denuncia en la FIFA los vergonzosos arbitrajes de España

En la historia reciente del fútbol español, las polémicas arbitrales han sido casi tan protagonistas como los propios goles.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en las últimas semanas con el Real Madrid eleva la tensión a otro nivel. El club blanco, tras varias jornadas de decisiones controvertidas, ha decidido dar un paso inédito: presentar una queja formal ante la FIFA por lo que consideran un trato injusto de los árbitros en LaLiga.

La paciencia del club presidido por Florentino Pérez parece haberse agotado.

No es la primera vez que los blancos se sienten perjudicados, pero ahora la medida es drástica.

«Es vergonzoso que tengamos que hablar de esto y no del fútbol», lamentan desde la entidad, que ha anunciado que en las próximas horas hará llegar un detallado dossier al máximo organismo del fútbol mundial, recogiendo no solo los errores de las cuatro primeras jornadas de la actual temporada, sino también lo ocurrido en la anterior campaña.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, el ambiente en la capital es de indignación.

Y no es para menos: la última gota que ha colmado el vaso se vivió en San Sebastián, donde el Real Madrid logró la victoria ante la Real Sociedad (1-2) pero quedó marcado por una expulsión muy discutida y decisiones del colegiado Gil Manzano que han sido calificadas de «escándalo» por la prensa afín.

La noche de San Sebastián y el papel de Gil Manzano

El partido en Anoeta fue un auténtico festival de nervios, no solo por el marcador ajustado, sino por el arbitraje. El Real Madrid, que se adelantó con goles de Mbappé y Güler, vio cómo en el minuto 32 el joven Huijsen era expulsado por roja directa tras una falta sobre Oyarzabal. La decisión, muy polémica, vino acompañada de la ausencia de revisión por parte del VAR, algo que ha hecho hervir la sangre en el vestuario blanco.

Desde el club aseguran que Militao estaba en paralelo a la jugada, lo que, según su interpretación, debería haber evitado la expulsión por ser «último hombre». El enfado se extendió al banquillo y hasta Xabi Alonso, entrenador rival y habitualmente comedido, vio la amarilla por protestar la decisión.

Por si fuera poco, el partido incluyó un gol anulado a Mbappé por fuera de juego milimétrico, otro de esos frames del VAR que el Real Madrid considera «sospechosamente» siempre en su contra. El equipo resistió en inferioridad, sufrió un penalti en contra transformado por Oyarzabal, y acabó celebrando una victoria que, en vez de alegría, ha dejado un poso de rabia y desconfianza hacia los árbitros.

Un dossier con cuatro jornadas y un año de agravios

El club blanco está recopilando todas las jugadas polémicas de las primeras cuatro jornadas de LaLiga 2025/26, así como una selección de incidentes de la temporada pasada. La idea es demostrar ante la FIFA que existe un patrón de decisiones perjudiciales, especialmente desde el estallido del caso Negreira, que sigue contaminando la percepción sobre la limpieza del arbitraje en España.

Entre los episodios destacados en el dossier figuran:

La roja a Huijsen en Anoeta, sin revisión del VAR.

El gol anulado a Mbappé por fuera de juego dudoso.

Comparaciones estadísticas sobre expulsiones: según el club, el Barça ha jugado 65 partidos en superioridad numérica desde el año 2000, mientras que el Madrid solo 2 en inferioridad, algo que consideran «imposible» en condiciones normales.

Quejas sobre la gestión del VAR en otros partidos relevantes, incluyendo el famoso «apagón» tecnológico en un Rayo-Barça que coincidió con un penalti polémico.

Incidentes de la temporada pasada, cuando el Madrid perdió la Liga por cuatro puntos respecto al Barcelona, achacando parte de esa diferencia a decisiones arbitrales.

Una medida de presión con aroma a desesperación

Aunque la iniciativa ha sido celebrada por parte de la afición y los medios afines, lo cierto es que la FIFA raramente interviene en asuntos arbitrales domésticos, salvo que haya indicios claros de corrupción o violaciones graves del reglamento. Desde la sede de la FIFA se guarda silencio, aunque no faltan quienes ven en esta maniobra una estrategia de presión, buscando que la Federación Española y el Comité Técnico de Árbitros se sientan señalados y, tal vez, se animen a acometer reformas de mayor calado.

El propio Real Madrid parece ser consciente de que el resultado práctico de esta denuncia será limitado, pero la intención es dejar constancia pública de su malestar y evitar que la polémica quede en el olvido. «No vamos a parar hasta que desaparezcan todos los colegiados o directivos que hayan tenido contacto con Negreira», han llegado a afirmar fuentes del club.

Pronósticos y ambiente de cara a los próximos partidos

Mientras tanto, el equipo no pierde el paso en lo deportivo: ha ganado los cuatro primeros partidos de Liga y mantiene el liderato con solvencia. El próximo reto será el debut en la Champions ante el Marsella en el Santiago Bernabéu, donde la expectación es máxima. Las casas de apuestas, pese a la tormenta arbitral, siguen situando al Madrid como favorito claro para sumar otra victoria y disipar, al menos en Europa, los fantasmas que les persiguen en España.

Apuestas actuales para el debut en Champions (victoria local):

| Real Madrid | Empate | Marsella |

|————-|——–|———-|

| 1,30 | 5,00 | 9,50 |

Eso sí, el runrún arbitral seguirá siendo tema recurrente en tertulias y debates. No faltan quienes, con sorna, apuestan a cuántos minutos tardará en aparecer la primera jugada polémica en el próximo partido.

Curiosidades sobre la polémica y sus protagonistas

Florentino Pérez ha sido uno de los presidentes más críticos con los árbitros en la historia reciente del club, aunque rara vez había elevado su queja a la FIFA.

ha sido uno de los presidentes más críticos con los árbitros en la historia reciente del club, aunque rara vez había elevado su queja a la FIFA. Gil Manzano , árbitro del último partido, ha sido protagonista de varias polémicas con el Madrid y el Barcelona, lo que le ha convertido en una figura controvertida para ambas aficiones.

, árbitro del último partido, ha sido protagonista de varias polémicas con el Madrid y el Barcelona, lo que le ha convertido en una figura controvertida para ambas aficiones. El Real Madrid ha sido, junto al Athletic Club, el equipo menos favorecido por expulsiones a rivales en las últimas dos décadas, según sus propios datos.

El club blanco ha recurrido la roja a Huijsen para que el jugador pueda estar disponible en la próxima jornada de Liga.

La diferencia de criterios con el VAR ha generado memes y bromas en redes sociales, donde se cuestiona la precisión de los «frames» elegidos para los fueras de juego.

La última vez que la FIFA intervino en una controversia arbitral en España fue por el escándalo Negreira, aunque su papel fue más bien de espectador.

En el fútbol, la polémica es inevitable. Pero cuando hasta el club más laureado de Europa se siente indefenso, la sensación de que algo se ha roto es difícil de ignorar. ¿Escuchará la FIFA el grito blanco o quedará en el eco de la polémica habitual? El tiempo, y algún que otro VAR, lo dirán.