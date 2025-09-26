El Barça de Flick se recompone tras el descanso y remonta ante un Oviedo voluntarioso

El 25 de septiembre de 2025, el FC Barcelona llegaba al Carlos Tartiere en medio de la resaca del Balón de Oro y envuelto en la niebla asturiana que evocaba recuerdos pasados.

Se enfrentaba a un Real Oviedo que, lejos de aceptar su papel como víctima, mostró carácter y orgullo durante toda la primera mitad.

Este encuentro, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, prometía emociones intensas y no defraudó, al menos durante una hora donde los dirigidos por Hansi Flick se vieron sorprendidos por el ímpetu de los ‘carbayones’.

El inicio fue tan eléctrico como inesperado: el Oviedo, respaldado por una afición entregada y liderado por un incansable Santi Cazorla (¡40 años y aún titular!), acumuló cuatro córners en los primeros minutos.

En el minuto 33, se adelantó con un auténtico golazo de Alberto Reina, quien disparó desde casi 40 metros tras un error notable del portero culé, Joan García. Este tanto, más propio de un videojuego que de la vida real, provocó una explosión de júbilo en las gradas y dejó a los azulgrana desorientados y sin ideas durante lo que restaba del primer tiempo.

Flick mueve ficha y el Barça saca músculo tras el descanso

El intermedio pareció ser una mezcla entre terapia grupal y charla táctica rápida. Flick entendió que no podía permitirse otro tropiezo e introdujo a Frenkie de Jong. Como si el reloj hubiera comenzado a girar a favor del equipo catalán, salieron al campo con otra actitud: presión alta, circulación rápida y, sobre todo, una determinación renovada en ambas áreas. El empate llegó en el minuto 56 cuando Eric García, reconvertido como lateral debido a las bajas, aprovechó un rebote en el área para igualar el marcador y devolver la esperanza al equipo.

A partir de ese momento, el Barça impuso su juego. El Oviedo, que había agotado gran parte de su energía en la primera mitad, comenzó a sufrir físicamente y perdió el control del partido. El segundo gol culé llegó en el minuto 70 gracias a una obra maestra de Robert Lewandowski, quien cabeceó un centro perfecto. Este tanto cambió por completo la narrativa del encuentro. El polaco iguala ahora a Neymar y a Evaristo con 105 goles en la historia azulgrana; sigue sumando récords y tantos decisivos incluso saliendo desde el banquillo.

El cierre lo puso Ronald Araújo en el minuto 88 con otro cabezazo que selló la victoria frente a un Oviedo que, pese al resultado adverso, puede marcharse con la cabeza bien alta gracias a su valentía y propuesta futbolística.

Análisis táctico: del susto a la reacción, el Barça aún busca regularidad

El partido ofrece varias lecturas interesantes para ambos equipos:

El Barça continúa mostrando debilidades defensivas y cierta fragilidad en la salida del balón, especialmente cuando se encuentra presionado en su propio campo. El error cometido por Joan García es solo la punta del iceberg de una defensa que necesita más confianza.

La reacción tras el descanso fue más mental que técnica. La entrada de De Jong otorgó equilibrio al equipo y permitió que Pedri se soltase más en ataque; además, la insistencia por las bandas acabó rompiendo la muralla ovetense.

Por su parte, el Oviedo demostró que puede competir al máximo nivel si mantiene esa intensidad. Sin embargo, fue la diferencia de plantilla lo que finalmente decidió el duelo hacia el final.

La decisión de Flick de rotar pensando ya en la Champions frente al PSG se notó durante los primeros 45 minutos; no obstante, su plantilla respondió con oficio ante las exigencias del calendario.

Clasificación y pronósticos: el Madrid no afloja y el Barça sigue la estela

Con este triunfo, el Barça suma 16 puntos, manteniéndose a dos del líder: un Real Madrid que no ha concedido ni un empate en seis jornadas. La lucha por el título sigue candente; cualquier despiste podría resultar costoso en una liga tan apretada. A pesar de esta derrota, el Oviedo permanece fuera del descenso y deja buenas sensaciones para una salvación que parece mucho más alcanzable comparado con su última experiencia en Primera.

El próximo reto para los culés será contra la Real Sociedad; se trata de un enfrentamiento crucial donde se espera que Flick recupere efectivos para seguir rotando sin perder ritmo en ninguna competición. Las casas de apuestas ya apuntan como favorito al Barça; sin embargo, tras lo visto en el Tartiere, algunos podrían pensárselo dos veces antes de arriesgar toda su paga mensual apostando por una victoria azulgrana.

Curiosidades y datos para la sobremesa

Santi Cazorla , con sus 40 años cumplidos, es actualmente el jugador más veterano en ser titular esta temporada en Primera División.

El gol anotado por Alberto Reina es hasta ahora el más lejano registrado en LaLiga 2025/26, desde casi 40 metros.

es hasta ahora el más lejano registrado en LaLiga 2025/26, desde casi 40 metros. El Barça ha conseguido marcar en todos sus partidos oficiales durante 2025; esto suma una impresionante racha de 43 encuentros consecutivos viendo puerta.

Lewandowski alcanza así a Neymar y Evaristo dentro del ranking histórico azulgrana; además es quien acumula más goles como suplente hasta ahora en liga.

alcanza así a Neymar y Evaristo dentro del ranking histórico azulgrana; además es quien acumula más goles como suplente hasta ahora en liga. El enfrentamiento Oviedo-Barcelona volvió a ofrecer emoción similar a aquella época dorada de los años 90 cuando el Tartiere era testigo habitual de duelos épicos llenos sorpresas y tantos espectaculares.

Por último, Hansi Flick se convierte en el primer técnico azulgrana desde Tito Vilanova capaz de lograr cinco victorias y un empate en sus seis primeros partidos ligueros.

El fútbol tiene esa magia impredecible propia de la vida misma. En este sentido, ni siquiera Nostradamus habría podido anticipar este desenlace tan sorprendente como divertido ocurrido hoy en el Tartiere.