El Real Madrid desguaza al Levante a domicilio con un recital de Vinícius

El Real Madrid continúa su marcha imparable en este inicio de temporada y, en la noche del 23 de septiembre, dejó claro por qué ocupa el primer puesto en la tabla de LaLiga.

Su victoria por 1-4 ante el Levante en el Ciutat de Valencia es un testimonio de su buen momento.

Con esta nueva victoria, los hombres de Xabi Alonso suman su sexta victoria consecutiva en Liga y séptima si contamos la Champions, un liderato que parece afianzarse cada jornada.

El gran protagonista del encuentro fue, sin duda, Vinícius Júnior.

El brasileño eligió el estadio levantinista para ofrecer su mejor actuación de la temporada hasta ahora.

Con un gol espectacular anotado con el exterior del pie derecho, dejó al portero rival sin opciones.

Además, demostró su compromiso con el equipo al brindar una asistencia que reflejó su conexión con sus compañeros.

Este Vinícius, que incluso llevó el brazalete de capitán durante algunos minutos, parece haber dejado atrás las críticas iniciales.

El Madrid encuentra su velocidad de crucero

Poco a poco, el equipo blanco empieza a alcanzar esa velocidad que había echado tanto en falta al comienzo del curso. Tras un inicio donde las victorias parecían más fruto del azar que del juego colectivo, los merengues mostraron ayer su mejor versión hasta la fecha. La conexión entre sus líneas fluía como un mecanismo bien ajustado, con Mbappé actuando como eje central en ataque.

El francés se mostró letal frente a la portería rival, reafirmando las razones por las que el club decidió invertir tanto por él durante el verano pasado. Su habilidad para encontrar espacios y convertir oportunidades es clave para mantener esta racha victoriosa. La asociación entre Mbappé y Vinícius va tomando forma y promete hacer temblar a las defensas rivales durante toda la temporada.

Por otro lado, el Levante, que había dado buenos sustos a equipos como el Barcelona, se vio completamente superado por un Real Madrid que, tal como dijo su técnico Julián Calero, «impone respeto» cuando despliega todo su potencial ofensivo. Aunque los valencianos comenzaron buscando inquietar a los visitantes como ya lo habían hecho anteriormente contra otros grandes, pronto se encontraron con una realidad abrumadora.

Liderato consolidado rumbo al derbi

Con esta nueva victoria, el Real Madrid alcanza los 18 puntos y refuerza un liderato que parece cada vez más inalcanzable para sus rivales. El Atlético de Madrid, que aún debe jugar su encuentro correspondiente a esta jornada 6 ante el Rayo Vallecano, ya se encuentra a 12 puntos del eterno rival. Esta diferencia obliga a los rojiblancos a buscar una victoria imperiosa si no quieren ver cómo la distancia se amplía aún más.

El próximo sábado se disputará el primer derbi de la temporada en el Metropolitano, un partido crucial para las aspiraciones colchoneras. Los dirigidos por Diego Simeone tienen ante sí este importante enfrentamiento dentro de apenas tres días, lo que añade presión extra a un Atlético que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantener vivas sus opciones en la liga.

La exhibición ofrecida ayer en Valencia sirve como carta de presentación perfecta para los blancos antes del compromiso capitalino. Xabi Alonso parece haber hallado la fórmula adecuada para maximizar las capacidades de una plantilla considerada por muchos como la más talentosa de Europa. La combinación de experiencia y juventud está dando resultados positivos, con jugadores como Vinícius madurando justo cuando más lo necesita el equipo.

El técnico vasco ha conseguido que todos funcionen como una unidad cohesionada, donde las individualidades brillan al servicio del grupo. La evolución táctica del brasileño es clara: ha pasado de ser un jugador errático a convertirse en una pieza clave dentro del engranaje madridista.

Curiosidades del encuentro y sus protagonistas