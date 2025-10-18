Dónde, cuándo y cómo ver por TV el partido Getafe vs Real Madrid de este domingo

Con el mes de octubre bien avanzado y el otoño ya presente, la Jornada 9 de LaLiga EA Sports trae consigo tres encuentros de gran relevancia para los equipos que dictan el ritmo del campeonato.

Este sábado 18 de octubre de 2025, concluyó el FC Barcelona vs. Girona, con un 2-1 agónico de los azulgranas, el Atlético de Madrid vs Osasuna con un 1-0, que tuvo que se mucho más amplio.

El Real Madrid, líder de la Liga, juega este domingo y fuera de casa, contra el duro y correoso Getafe.

Los estadios se convertirán en escenarios de intensas emociones. Y para aquellos que prefieren disfrutar desde casa, la televisión ofrece una amplia variedad de opciones. Los horarios y las plataformas están listos para garantizar que nadie se pierda ni un instante del emocionante espectáculo.

Horarios y canales para seguir a los grandes

Domingo, 19 de octubre de 2025

Getafe vs. Real Madrid Hora: 21:00 h (CEST) Estadio: Coliseum Alfonso Pérez (Getafe) Televisión: Movistar Plus+ (Esp), M+ LaLiga (Esp), LaLiga TV Bar (Esp)



La oferta televisiva cubre todas las preferencias, desde la plataforma digital hasta las emisiones en bares deportivos. Para los apasionados del balompié, existe la posibilidad de encadenar partidos hasta quedar con la mirada en forma de balón.

¡Drama total en el Camp Nou: Barcelona 2-1 Girona!

En un partido de infarto que tuvo al fútbol catalán al borde del colapso, el Barcelona se salvó de milagro ante un Girona que no dio tregua. Los azulgranas, que parecieron destinados al abismo tras un encuentro de locos, lograron un triunfo agónico gracias a un gol en el 90+3′ de Ronald Araújo, que catapultó al Barça de nuevo a lo más alto de La Liga.

Los culés estuvieron al borde del abismo, concediendo un gol tempranero y sufriendo hasta el último suspiro, pero esa chispa de genialidad en el descuento evitó una catástrofe que habría sido inolvidable por lo dolorosa. ¡Qué manera de sufrir y que suerte tiene el Barça!

Atlético de Madrid 1-0 Osasuna

En un Metropolitano vibrante pero tenso, el Atlético de Madrid de Diego Simeone superó con apuros a un rocoso Osasuna por la mínima (1-0), gracias a la conexión argentina entre Giuliano Simeone y Thiago Almada. Los colchoneros dominaron la posesión, pero la defensa navarra, liderada por Sergio Herrera, resistió hasta el minuto 68, cuando el joven Simeone desbordó por la derecha y asistió al debutante Almada para el 1-0, su primer gol rojiblanco.

La primera parte fue un ida y vuelta con aroma a polémica: en el 10′, Álex Baena celebró el 1-0, pero el VAR anuló el tanto por una posición dudosa de Antoine Griezmann que interfirió con Boyomo. Ocasiones fallidas de Julián Álvarez, Rodrigo Barrios y el mismo Griezmann contrastaron con las contras de Víctor Muñoz para los visitantes, salvadas por un inspirado Jan Oblak.

Tras el descanso, el Atlético apretó y Herrera brilló con ocho paradas, incluyendo un milagro a Álvarez tras pase de Marcos Llorente. Osasuna rozó el empate en el 89′ con un cabezazo de Ante Budimir a bocajarro, detenido por la estirada felina de Oblak. Así, los de Pamplona suman su novena derrota en diez visitas al feudo colchonero, mientras el Atleti respira y mira arriba en la tabla.

Figura del partido: Marcos Llorente

Clasificación y ambiente previo: ¿quién llega más fuerte?

Getafe vs Real Madrid, un derbi con aroma a revancha

El Estadio Coliseum acoge esta noche un derbi madrileño cargado de tensión: el Getafe de José Bordalás, conocido por su fútbol guerrero y defensivo, busca romper una racha de cuatro partidos sin victorias y dar un golpe sobre la mesa ante su eterno rival. Los azulones han sido irregulares, con solo 9 puntos y una defensa que encaja con facilidad, pero en casa son un hueso duro (invictos en tres de sus últimos cinco locales). Bordalás apostará por un 5-3-2 rocoso, con Borja Mayoral como ariete letal en contras.

Por su parte, el Real Madrid de Carlo Ancelotti llega como líder invicto en sus últimos cinco y con ganas de consolidar el trono tras el parón internacional. Los blancos, con 21 puntos, dependen de su tridente ofensivo para desequilibrar, aunque viajan con bajas sensibles como Dani Carvajal (lesionado) y rotaciones por el próximo choque europeo. Es un partido trampa: el Madrid ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos (incluyendo un 4-0 el año pasado), pero el Coliseum siempre muerde. Pronóstico general: Victoria visitante por la calidad madridista, pero con goles (over 2.5 probable en el 60% de sus duelos).

Alineación probable del Real Madrid (4-2-3-1):

Courtois; Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé.

(El francés arrastra molestias pero Ancelotti lo alinea de entrada; posible banquillo para Modrić y Camavinga por frescura.)

Pronósticos y apuestas clave

Resultado previsto : Getafe 0-2 Real Madrid . Los blancos dominarán la posesión (65%) y anotarán en la segunda mitad, con Mbappé como figura (probable goleador a cuota 1.80).

: . Los blancos dominarán la posesión (65%) y anotarán en la segunda mitad, con Mbappé como figura (probable goleador a cuota 1.80). Otras tips : Madrid gana sin encajar (clean sheet, cuota 2.10); más de 1.5 goles en total (cuota 1.40). El Getafe rozará el empate con contras de Óscar Rodríguez , pero la jerarquía pesará.

: Madrid gana sin encajar (clean sheet, cuota 2.10); más de 1.5 goles en total (cuota 1.40). El Getafe rozará el empate con contras de , pero la jerarquía pesará. Escenario alternativo: Empate 1-1 si el Madrid rota demasiado (20% probabilidad).

¡Un partidazo para no perderse! Los merengues pueden llegar a 24 puntos y presionar al Barça, que juega mañana. ¿Apostarás por los blancos?

