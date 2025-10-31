El Real Madrid renace Euroliga: victoria contundente por 84-58 y adiós a la pesadilla turca del Fenerbahçe

Fue una de esas veladas en las que el baloncesto puede decidir si un equipo se sumerge en la mediocridad o emerge con autoridad.

Después de encajar tres derrotas consecutivas en Euroliga y con un ambiente cargado de “crisis”, el Real Madrid necesitaba más que una simple victoria: requería un golpe sobre la mesa.

Y lo consiguió a lo grande, destruyendo al Fenerbahçe (84-58), el vigente campeón, con una actuación colectiva y una defensa que quedará para la historia.

El Movistar Arena se transformó en una fortaleza inexpugnable, donde se vivió un encuentro casi sin historia.

Desde el salto inicial, los dirigidos por Sergio Scariolo salieron como un huracán: un parcial de 17-2 en cuestión de minutos dejó a los turcos cuestionándose si era mejor regresar directamente al aeropuerto.

El marcador al descanso (49-22) ya era una sentencia, y el resto del partido se convirtió en un mero trámite, mientras los blancos ampliaban su ventaja hasta los 34 puntos.

Venían de una semana para olvidar. La derrota sufrida en Múnich ante el Bayern, tras desperdiciar una ventaja de 16 puntos y protagonizar una segunda mitad para el olvido, había hecho sonar todas las alarmas. Scariolo no escatimó críticas: «lapsos de concentración que duraron demasiado», “defensa muy por debajo del nivel aceptable”, y un equipo incapaz de mover el balón o buscar tiros liberados. Con cinco derrotas en cinco partidos fuera de casa, cuatro de ellas en Euroliga, la sensación era que el proyecto no lograba despegar.

Pero todo cambió en casa. El Real Madrid mostró la versión que sus aficionados esperaban: agresividad, concentración, circulación del balón y, sobre todo, una defensa asfixiante. El Fenerbahçe, que llegaba mermado tras caer también en Valencia, no tuvo oportunidad alguna. El segundo cuarto fue una verdadera oda al baloncesto total: los turcos solo lograron tres canastas en juego y sufrieron un parcial devastador de 24-6 antes del descanso. El equipo blanco cerró su aro (nueve tapones), dominó el rebote y concedió escasas oportunidades fáciles.

Protagonistas y claves: noche de héroes en Madrid

Lo vivido anoche fue indiscutiblemente una victoria colectiva. Theo Maledon (15 puntos) y Trey Lyles (14) fueron los estandartes del ataque, pero la lista de protagonistas es extensa: Walter Tavares (13 puntos, 9 rebotes, 3 tapones) se erigió como un muro defensivo, Gabriel Deck y Usman Garuba aportaron intensidad a raudales, mientras que Facundo Campazzo orquestó el juego como un verdadero director. Hasta cinco jugadores finalizaron con valoración de doble dígito y el nuevo fichaje Alex Len disfrutó de sus primeros minutos en un escenario perfecto.

En frente, solo Wade Baldwin (14 puntos) mostró algo ante un Fenerbahçe completamente superado. Los turcos firmaron una de sus actuaciones más flojas recientes en Euroliga y apenas alcanzaron los 35 puntos anotados tras tres cuartos. La reprimenda del entrenador Jasikevicius resonó hasta Navacerrada, pero ni así hubo respuesta.

Un respiro en la clasificación y brotes verdes

Con esta victoria, el Real Madrid pone fin a su racha de tres derrotas consecutivas y se sitúa con un balance de 4-4, ascendiendo a la novena posición e ingresando así en los puestos de ‘play-in’. La Euroliga está más emocionante que nunca: el líder Hapoel Tel-Aviv (6-1) solo aventaja al Madrid por dos victorias, mientras que la igualdad es máxima en la zona media. Además, los blancos mantienen su pleno de triunfos como locales, devolviendo así la ilusión a su afición. En contraste, el Fenerbahçe cae a 3-5 y se aleja del pelotón puntero tras firmar una semana aciaga en España.