Dónde, cómo y cuándo ver el Atlético vs Levante del XII Jornada de Liga

Madrid, 8 de noviembre de 2025. Este sábado, a las 18:30, las luces del Riyadh Air Metropolitano se encenderán para dar paso a un clásico de LaLiga.

Sin embargo, el guion parece haber sido escrito por un aficionado colchonero lleno de optimismo. El Atlético de Madrid, situado en la parte alta de la clasificación, recibe a un Levante que necesita urgentemente puntos y soluciones en esta jornada 12 del campeonato.

Los aficionados podrán disfrutar del partido en España a través de DAZN y Movistar LaLiga, mientras que en Latinoamérica lo podrán seguir por ESPN y Star+.

La diferencia entre ambos equipos es tan notoria como la distancia que separa el cuarto puesto del decimosexto en la tabla.

El Atlético llega con cuatro victorias consecutivas en LaLiga, habiendo goleado 3-0 al Sevilla, y ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza donde apenas encaja goles.

En cambio, el Levante llega tras sufrir una derrota ante el Celta de Vigo y presenta la segunda peor defensa del torneo, recibiendo casi dos goles por partido.

Antecedentes y contexto: solidez rojiblanca frente a la urgencia granota

La historia reciente entre estos dos equipos deja poco espacio para las dudas: el Atlético ha vencido en 12 de los últimos 17 partidos disputados en casa contra el Levante, con un abultado balance goleador que refleja 29 tantos a favor y solo 13 en contra. A pesar de ello, los levantinistas pueden alardear de haber logrado asaltar el Metropolitano en dos ocasiones durante los últimos cinco enfrentamientos, aunque esta vez las circunstancias son radicalmente diferentes.

Atlético de Madrid : Cuarto clasificado con 22 puntos, ostenta el tercer mejor ataque y la cuarta mejor defensa del campeonato. Julián Álvarez es su máximo goleador con 6 tantos, acompañado por Griezmann y Sørloth. La solidez defensiva que caracteriza al equipo dirigido por Simeone sigue siendo su principal baza.

: Cuarto clasificado con 22 puntos, ostenta el tercer mejor ataque y la cuarta mejor defensa del campeonato. Julián Álvarez es su máximo goleador con 6 tantos, acompañado por Griezmann y Sørloth. La solidez defensiva que caracteriza al equipo dirigido por Simeone sigue siendo su principal baza. Levante: Decimosexto con solo 9 puntos, empatado con la zona de descenso. Su defensa presenta serias carencias y cuenta con varias bajas importantes como Iván Romero, Carlos Espí y Pablo Martínez. El equipo entrenado por Julián Calero necesita sumar urgentemente, aunque los números no invitan al optimismo.

Pronósticos y cuotas: ventaja local y apuestas evidentes

Las casas de apuestas lo tienen claro. El Atlético es el gran favorito, ofreciendo cuotas que oscilan entre 1.28 y 1.32 para una victoria local; mientras que el empate se paga entre 6.00 y 6.70, y una victoria del Levante puede alcanzar cifras entre 12.00 e incluso 14.00 en algunas plataformas. La probabilidad matemática favorece al equipo rojiblanco con más del 75%, siendo los resultados más comunes en las quinielas el 2-0 y el 3-0.

Victoria del Atlético sin encajar goles : apuesta principal con cuota de 2.60.

: apuesta principal con cuota de 2.60. Hándicap asiático -1.5 Atlético : ideal para quienes buscan mayor rentabilidad.

: ideal para quienes buscan mayor rentabilidad. Marcador exacto 3-0: pronóstico repetido en diversas predicciones.

Para quienes deseen apostar, se recomienda un stake medio (5-8% del bankroll), buscando combinaciones o cuotas atractivas sin asumir grandes riesgos.

Táctica, bajas y jugadores clave: Simeone no deja nada al azar

Diego Simeone suele ser un técnico predecible en sus alineaciones. El Atlético mantendrá su formación habitual en un 4-4-2 que puede variar a un 5-3-2 según las circunstancias del partido. La vuelta de Pablo Barrios y Marcos Llorente refuerza el centro del campo; no obstante, Robin Le Normand estará ausente debido a una lesión, siendo José Giménez quien asuma su rol en defensa.

Por parte del Levante, las ausencias de Romero, Espí y Martínez sumadas a la sanción de Unai Vencedor dejan al equipo valenciano con pocos recursos disponibles. Jeremy Toljan será clave en defensa; mientras tanto, la esperanza ofensiva recaerá en aprovechar alguna jugada aislada. Sin embargo, los números reflejan que el equipo apenas supera el 40% de posesión y tiene una precisión inferior al 80% en sus pases.

Clasificación actual y lo que está en juego

La jornada número doce se presenta con el Atlético luchando por los puestos Champions, situado a solo tres puntos del Barcelona y ocho detrás del líder Real Madrid. En contraste, el Levante se encuentra intentando salir de la zona baja de la tabla; está igualado a puntos con el Valencia y bajo la presión constante de no caer más allá del decimoctavo puesto.

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG Real Madrid 30 12 10 0 2 28 12 +16 Barcelona 25 12 8 1 3 25 10 +15 Girona 23 12 7 2 3 22 24 -2 Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 +11 Levante 9 11 2 3 6 15 │20 │ -5

Dónde ver el partido

Día y hora : Sábado, día ocho de noviembre de dos mil veinticinco a las seis y media (hora peninsular española).

: Sábado, día ocho de noviembre de dos mil veinticinco a las seis y media (hora peninsular española). Estadio : Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

: Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Televisión en España : DAZN y Movistar LaLiga.

: DAZN y Movistar LaLiga. Streaming internacional : ESPN (Latinoamérica), Star+ y Premier Sports (Reino Unido).

: ESPN (Latinoamérica), Star+ y Premier Sports (Reino Unido). Streaming online: DAZN y Movistar+ para suscriptores españoles; aplicaciones como ESPN y Sky+ también están disponibles para Latinoamérica y México.

Curiosidades para sorprender antes del partido

El Atlético ha anotado al menos dos goles en todos sus partidos como local esta temporada.

El Levante solo ha conseguido ganar una vez en el Metropolitano durante los últimos cinco años; sin embargo, logró hacerlo dos veces seguidas en los años veinte veintiuno y veintidós.

Julián Álvarez es el máximo goleador colchonero con seis tantos durante su primera temporada en LaLiga.

El equipo levantinista ha encajado veinte goles en once partidos; cifra récord negativa solo superada por Girona.

Simeone acumula ya siete temporadas sin perder como local ante equipos situados en la parte baja de la tabla.

La última victoria del Levante en este estadio terminó con una invasión pacífica del campo por parte de sus aficionados.

Las cuotas para que gane el Levante son las más altas registradas hasta ahora para esta jornada doce.

En casa esta temporada, el Atlético ha logrado cinco victorias junto a un empate; lleva dieciséis goles a favor frente a solo cuatro encajados.

Este encuentro será el número cuarenta entre ambos clubes dentro de competiciones oficiales; los madrileños tienen un balance muy favorable.

El fútbol siempre tiene espacio para sorpresas inesperadas; sin embargo, todo parece indicar que será un día favorable para un Atlético fuerte frente a un Levante que busca resurgir entre dificultades evidentes. ¿Logrará dar la campanada o volverá a reinar la lógica sobre este césped?