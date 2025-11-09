Dónde, cómo y cuándo ver por TV el partido Celta vs F.C. Barcelona de hoy, XII jornada de Liga

Balaídos se viste de gala esta noche de domingo, 9 de noviembre, para vivir un choque cargado de matices.

El Barça de Flick, a confirmar su resurgimiento en Vigo

Por otro lado, el FC Barcelona se medirá al Celta de Vigo a las 21:00 horas en el Estadio Abanca-Balaídos. Los culés llegan al encuentro como segundos clasificados con 25 puntos después de haber vencido por 2-1 al Girona. Sin embargo, hoy tendrán que afrontar este desafío sin su entrenador Hansi Flick, quien está suspendido y no podrá dirigir desde el banquillo; esta situación podría influir notablemente en su planteamiento táctico. A pesar de ello, Lamine Yamal, con sus seis goles hasta ahora, sigue siendo una figura destacada que puede marcar la diferencia.

Este partido será retransmitido por Movistar LaLiga (dial 54), así como por DAZN y LaLiga TV. Las casas de apuestas como Bet365 otorgan una cuota de 1.60 para una victoria del Barça, mientras que el Celta tiene una cuota más elevada de 5.50 y el empate se paga a 4.00. Cabe destacar que el Celta ocupa actualmente la octava posición con 16 puntos y ha demostrado ser un rival complicado en casa; han logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos como locales.

Antecedentes y clima de competencia

En cuanto al historial reciente entre estos equipos, el Real Madrid no ha logrado ganar en Vallecas desde 2023, cuando se impuso por 0-2. En esos últimos cinco enfrentamientos disputados allí, el Rayo ha conseguido dos victorias sorprendentes ante los blancos. En lo que respecta al Barcelona, el equipo azulgrana no pierde contra el Celta desde 2022; han acumulado cuatro victorias consecutivas en Vigo.

La ausencia de Hansi Flick es un factor relevante a considerar; no solo por su capacidad táctica sino también por cómo puede afectar la moral del equipo culé. A pesar de ello, los jugadores están motivados para demostrar que pueden hacer frente a cualquier adversidad.

Estadísticas clave de la jornada 12

Equipo Victorias Empates Derrotas Goles anotados Goles encajados Real Madrid 8 2 1 24 8 FC Barcelona 7 3 1 28 12 Rayo Vallecano 3 3 5 15 21 Celta de Vigo 4 2 5 18 22

¿Dónde ver los partidos hoy en España? Horarios y canales

Rayo Vallecano vs Real Madrid : A las 16:15 horas en Estadio de Vallecas. Retransmitido por DAZN (en directo).

: A las 16:15 horas en Estadio de Vallecas. Retransmitido por (en directo). Celta de Vigo vs Barcelona: A las 21:00 horas en Estadio Abanca-Balaídos. Disponible en Movistar LaLiga (dial 54), DAZN y LaLiga TV.

La apuesta por la táctica y el mercado

El conjunto madridista podría optar por incluir a Franco Mastantuono, su fichaje estrella del último mercado estival, para reforzar el mediocampo ante una defensa del Rayo que podría verse superada si no mantiene la concentración adecuada. Mientras tanto, ante la baja temporal del técnico Flick, será interesante ver cómo reacciona su cuerpo técnico al mando interino; parece ser un reto importante para mantener la dinámica positiva del equipo.

En cuanto al mercado futbolístico actual, tanto Mbappé como Yamal son considerados jugadores clave por sus respectivos clubes; ambos tienen cláusulas astronómicas que reflejan su importancia dentro del plantel.

La dimensión social y mediática

El encuentro entre Madrid y Rayo representa más que solo tres puntos; es un choque entre grandes estrellas versus esfuerzo colectivo. Por otro lado, el partido entre Barça y Celta promete ser vital no solo para acumular puntos sino también para mantener una buena imagen ante sus aficionados tras algunas dificultades recientes.

Los medios deportivos como Marca o AS han dejado claro que es crucial para el Madrid obtener una victoria hoy si desea mantener cierta distancia respecto al Barcelona.

Al final, curiosidades del día

Xabi Alonso se convierte así en el primer exfutbolista del Madrid que entrena al equipo desde los tiempos de Vicente del Bosque.

se convierte así en el primer exfutbolista del Madrid que entrena al equipo desde los tiempos de Vicente del Bosque. Con tan solo diecisiete años, Lamine Yamal ha hecho historia al convertirse en el jugador más joven capaz de anotar gol durante cuatro Clásicos consecutivos.

ha hecho historia al convertirse en el jugador más joven capaz de anotar gol durante cuatro Clásicos consecutivos. El Rayo Vallecano destaca este año por contar con siete jugadores formados completamente dentro del club.

destaca este año por contar con siete jugadores formados completamente dentro del club. Curiosamente, el Celta es conocido por ser uno de los equipos con más partidos disputados un domingo dentro del calendario histórico.

Además, Xabi Alonso también ostenta otro récord: es considerado el entrenador más joven capaz de ganar diez partidos consecutivos en LaLiga.

Por último, Hansi Flick es reconocido como uno de los pocos entrenadores capaces de ganar veinte encuentros durante sus primeros veinticinco partidos dirigidos.

Hoy viviremos dos encuentros apasionantes que seguramente proporcionarán más historias dignas del fútbol español; aunque no sean Clásicos tradicionales entre los grandes rivales históricos, ambos tienen mucho que ofrecer sobre el césped.

