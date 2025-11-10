Alcaraz derrota 7-6 / 6-2 a De Miñaur en su debut en las ATP Finals y aopunta alto en Turín

El 9 de noviembre de 2025, la pista cubierta del Pala Alpitour se llenó nuevamente del electrizante tenis que solo las ATP Finals pueden ofrecer.

Carlos Alcaraz, el prodigio español, comenzó su andadura en el torneo de maestros imponiéndose por 7-6 y 6-2 a un Alex de Miñaur que solo logró mantener el ritmo en el primer set.

El tenista, decidido a dejar atrás la decepción del año anterior, superó así su primer obstáculo en un grupo donde no hay margen para errores.

El inicio no resultó fácil: De Miñaur, siempre combativo, se aferró a la pista durante el primer parcial, llevando el set a un tiebreak donde Alcaraz demostró su temple y habilidad. Lejos de amedrentarse, el español elevó su nivel en la segunda manga y desbordó al australiano con un arsenal de golpes y una táctica incisiva.

El resultado final, 7-6(4), 6-2, evidencia la superioridad de Alcaraz en los momentos cruciales y su habilidad para dirigir el rumbo del partido a su favor.

El grupo de la muerte

El sorteo para esta edición no fue favorable para Alcaraz. Comparte grupo con auténticos titanes: Novak Djokovic, Taylor Fritz y el mismo De Miñaur. Aunque el serbio llega con algunas dudas físicas, sigue siendo el rival a batir; Fritz, por su parte, ha mostrado consistencia y ansias de revancha tras un año irregular. Para Alcaraz, cada encuentro es una final anticipada.

Esta victoria inicial tiene un valor especial en un formato donde solo los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales. Ganar ante De Miñaur, quien aún no sabe lo que es vencer al español en un partido oficial (con un balance de 0-5), coloca a Carlos en una situación privilegiada y aumenta la presión sobre sus competidores cercanos.

Musetti, Djokovic y la lucha por el número uno

No solo está en juego la gloria del título, sino también la pelea por ser número uno del mundo. La contienda está más abierta que nunca, con Sinner y Zverev al acecho, mientras Alcaraz busca cerrar el año en lo más alto. El propio murciano dejó claro tras su debut: “Estoy luchando por ganar el título y por ser el número uno del mundo”.

Durante la rueda de prensa, Alcaraz soltó una frase que destila sinceridad y humor: “Prefiero enfrentarme a Musetti antes que a Djokovic en las ATP Finals, no voy a engañar”. Y es que el italiano será su próximo oponente tras la baja inesperada de Djokovic por lesión; Musetti ha demostrado un tenis notable aunque aún le falta dar ese gran golpe en este tipo de eventos. Sin embargo, Alcaraz no se confía: “Ganar aquí es extremadamente difícil. Nadie regala nada”.

Pronóstico

El duelo entre Alcaraz y De Miñaur se ha convertido en un clásico reciente del circuito, siempre resuelto a favor del español. El australiano destaca por su juego defensivo y su impresionante movilidad, lo que suele poner a prueba tanto la paciencia como los recursos de sus rivales. Pero actualmente, parece que el repertorio de Alcaraz es un rompecabezas sin solución para De Miñaur.

De cara al futuro cercano, las casas de apuestas consideran a Alcaraz uno de los favoritos para llegar a las semifinales y luchar por el título, especialmente tras la ausencia de Djokovic en este grupo. La presión es máxima: las ATP Finals son el único gran torneo que falta en la colección de trofeos del murciano.

Un torneo crucial para la temporada

El torneo maestro de 2025 llega en un momento donde reina una paridad excepcional entre los mejores tenistas del mundo. Sinner, Zverev, Shelton y otros están al acecho desde otro grupo; cada partido puede decidir quién se lleva los puntos cruciales. Las ATP Finals funcionan como una conclusión perfecta para una temporada intensa donde los mejores luchan por prestigio y puntos decisivos.

La victoria de Alcaraz sobre De Miñaur no solo representa un paso firme hacia las fases decisivas; también es una declaración clara: busca convertirse en maestro e instalarse como líder mundial. El reto es considerable, pero el español ha demostrado que prospera bajo presión y que todavía tiene mucho más por ofrecer.

Curiosidades y datos interesantes

Carlos Alcaraz ya cuenta con cinco victorias oficiales sobre Alex de Miñaur sin conocer la derrota.

El español podría convertirse en el campeón más joven de las ATP Finals desde Lleyton Hewitt en 2001.

La frase sobre Musetti y Djokovic ha provocado una avalancha de memes en redes sociales.

De Miñaur nunca ha logrado superar la fase de grupos en unas ATP Finals.

El torneo celebrado en Turín reparte más de 15 millones de dólares en premios y se considera el evento indoor más prestigioso del calendario.

Si Alcaraz gana todos sus partidos dentro del grupo, podría asegurarse ser número uno incluso antes de llegar a la final.

Las ATP Finals han cambiado varias veces su sede, pero Turín se reafirma como centro neurálgico del tenis invernal europeo.

El tenis español sigue buscando nuevas alturas con Alcaraz liderando esta búsqueda. En Turín, bajo el techo del Pala Alpitour, otra historia está lista para ser escrita.