Alcaraz cae ante Norrie a la primera en el Masters de París y deja en bandeja a Sinner el número uno del ranking de la ATP

El 29 de octubre de 2025 quedará grabado en la memoria de Carlos Alcaraz como el día en que París le recordó que no hay torneo maldito sin razón.

El número uno del mundo, que llegaba con la etiqueta de favorito y con una impresionante racha de 17 victorias seguidas en Masters 1000, se vio sorprendido en su debut por un Cameron Norrie deslumbrante y tenaz, quien le venció por 4-6, 6-3 y 6-4 tras un encuentro lleno de altibajos, nervios y, sobre todo, muchos errores.

La atmósfera en la nueva pista central del Masters 1000 de París prometía grandes emociones, pero el partido se convirtió en una sucesión de fallos donde Alcaraz acumuló 54 errores no forzados —una cantidad preocupante incluso para un jugador tan ofensivo como él—, lo que terminó por arruinar sus posibilidades.

El murciano, superado por la incomodidad del terreno y la firmeza del británico, llegó a confesar a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que no lograba sentir la bola, que el ritmo no era el adecuado y que todo le parecía aún más complicado que en Montecarlo, otro de sus lugares menos favorables.

El duelo comenzó favorable para Alcaraz; logró hacerse con el primer set después de 51 minutos intensos. Sin embargo, ya se notaba que algo no funcionaba como debería. Norrie, quien nunca había vencido a un número uno del mundo en sus cuatro intentos previos, se mantuvo firme y esperó su oportunidad para atacar. El británico venía de recuperarse de una lesión y había sido eliminado en la primera ronda del torneo anterior; jugó con inteligencia y aprovechó cada desconcierto del murciano para conseguir la mayor victoria de su carrera en París.

Los siguientes sets fueron un verdadero calvario para Alcaraz. La superficie rugosa y lenta, combinada con su falta de adaptación y la presión por defender su posición como número uno mundial, crearon una tormenta perfecta. Cada vez que intentaba imponer su juego, la bola se marchaba fuera; cuando buscaba un golpe seguro, Norrie respondía con calma y precisión británica. El encuentro finalizó con el español acorralado, incapaz de remontar y visiblemente frustrado.

Sinner acecha el liderato y las apuestas se disparan

Con esta derrota, Jannik Sinner queda en posición privilegiada para arrebatarle el trono del ranking ATP a Alcaraz si logra coronarse en París. Las casas de apuestas han ajustado sus cuotas, colocando al italiano como principal candidato a hacerse con el número uno si continúa mostrando el mismo nivel que ha exhibido últimamente. El desenlace final se decidirá en las ATP Finals de Turín, pero el golpe moral y estadístico para el murciano es significativo.

La situación en lo alto del ranking es ahora:

Posición Jugador Puntos aproximados Opciones de nº1 tras París 1 Carlos Alcaraz 9.350 Depende de Sinner 2 Jannik Sinner 9.120 Si gana París, será nº1 3 Novak Djokovic 8.780 Necesita un tropiezo doble

En el circuito reina una atmósfera de máxima expectación e incredulidad: ¿será capaz Sinner de aprovechar este vacío? ¿Podrá Alcaraz recuperar su mejor versión en Turín? Y lo más importante: ¿qué le está ocurriendo al español en París?

El Masters de París, el torneo maldito

No es la primera vez que Alcaraz tropieza en la capital francesa. A pesar de sus éxitos en otros grandes escenarios, el Masters 1000 de París sigue siendo su asignatura pendiente: nunca ha logrado superar las semifinales y siempre se marcha con la sensación amarga de que algo se le escapa entre los dedos. La nueva sede parece haber exacerbado sus dudas; la estadística pesa sobre él como una losa.

Norrie suma ahora su quinto triunfo en París y se establece como uno de esos jugadores incómodos capaces de dar lo mejor de sí mismo cuando más importa. “Simplemente traté de disfrutar mi tenis y lo logré; además conseguí una victoria así, la más importante hasta ahora”, afirmaba el británico tras finalizar el encuentro.

Las claves del partido: números y sensaciones

La derrota sufrida por Alcaraz puede explicarse a través de una mezcla de factores tácticos, técnicos y psicológicos:

Acumuló 54 errores no forzados frente a solo 25 golpes ganadores.

Norrie supo manejar los nervios ante la oportunidad histórica contra el número uno mundial.

Su saque fue lo único que sostuvo al español durante algunos momentos del partido; sin embargo, esto no fue suficiente para equilibrar las cosas.

La adaptación al cambio de pista fue difícil; esta resultó ser más lenta de lo esperado e impactó negativamente su estilo agresivo.

La presión por mantener su liderato mundial se hizo evidente tanto en sus decisiones como en su gestualidad; estaba notablemente más tenso que lo habitual.

Sinner favorito y Alcaraz debe recomponerse

Las expectativas para lo que queda del torneo colocan a Sinner como principal contendiente al título y al número uno mundial. El italiano llega tras ganar el Six Kings Slam mostrando una regularidad impresionante; tiene ante sí la oportunidad dorada para consagrarse en París y marcar un cambio generacional en el circuito.

Alcaraz deberá pasar página rápidamente y enfocarse en preparar las ATP Finals donde todavía tiene posibilidades de recuperar terreno si logra reencontrarse con su mejor tenis. En este sentido, superar este desafío psicológico será tan crucial como cualquier aspecto físico o técnico.