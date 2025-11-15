Dónde, cómo y cuándo ver por TV la semifinal de Alcaraz vs Auger-Aliassime de la ATP Finals

Todo o nada.

Este sábado 15 de noviembre de 2025, Turín se convierte en el corazón del tenis mundial al acoger las semifinales de las ATP Finals. Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime se enfrentan en un duelo que promete ser electrizante.

El partido está programado para comenzar a las 21:00 horas (CET) en la pista dura cubierta del Pala Alpitour, un lugar que intensifica los nervios y eleva la emoción de estas grandes citas.

La anticipación se siente tanto en las gradas como en los hogares.

En España, el partido podrá seguirse a través de Movistar+ Deportes, además de estar disponible en streaming mediante la aplicación Tennis Channel, ideal para quienes deseen disfrutar cada punto desde cualquier rincón.

🇨🇦 FELIX, ENTRE LOS CUATRO MEJORES EN TURÍN. 💪 En dos horas de partido, Auger-Aliassime se quedó con el último boleto a semis tras imponerse en el duelo clave ante 🇩🇪 Zverev por 6-4 y 7-6 (4). 🆚 Alcaraz será su rival por un lugar en la final de las #ATPFinals. pic.twitter.com/avMal0G9BZ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 14, 2025

Para los aficionados internacionales, Eurosport y otras plataformas digitales ofrecen la retransmisión en vivo, asegurando que nadie pierda detalle de este enfrentamiento que, por su historia reciente y la calidad de sus protagonistas, podría considerarse una final anticipada.

Horario del Jannik Sinner – Álex de Miñaur

Jannik Sinner y Álex de Miñaur se verán las caras éste sábado 15 de noviembre a partir de las 14:30 horas y el partido se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar+ en el canal #Vamos -dial 7- y en Movistar+ Deportes 2 -dial 64-. Además se podrá seguir en streaming online a través de Disney+.

Hoy Turín será testigo privilegiado de esta batalla generacional repleta de estilos diversos; el público está expectante mientras todo el mundo del tenis sigue cada golpe con atención.

Que nadie se atreva a cambiar de canal.

🥇 Acaba el año como número 1 del mundo y mañana jugará las semifinales de las ATP Finals ante Auger 🎙️ Hablamos con @carlosalcaraz, desde el micrófono de @agarciamuniz, en @partidazocope 🇪🇸 "Soy más español que madridista" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/NpbQXClMfc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 14, 2025

Antecedentes: una rivalidad llena de giros inesperados

El historial entre Alcaraz y Auger-Aliassime ilustra cómo el tenis puede cambiar más rápido que una tendencia pasajera. El canadiense dominó los primeros tres encuentros entre ambos, incluyendo aquel contundente triunfo en Basilea en 2022 que lo hizo parecer el verdugo del murciano.

Sin embargo, desde entonces, la balanza ha cambiado: Alcaraz ha cosechado cuatro victorias seguidas, todas sin ceder un set, siendo la última un aplastante 6-1, 6-1 durante los Juegos Olímpicos de París el verano pasado.

Sin embargo, hay matices que no se deben pasar por alto: el último triunfo de Auger-Aliassime sobre Alcaraz fue precisamente bajo techo y en condiciones rápidas similares a las que encontraremos hoy en Turín. Por su parte, el español ha experimentado este año una notable evolución en este tipo de superficies, destacando por su victoria en Rotterdam y mostrando una madurez táctica que le permite alternar entre potencia y serenidad según lo requiera cada situación.

El camino hasta las semifinales: trayectorias entrelazadas

Ambos tenistas han recorrido un camino lleno de altibajos para llegar a esta instancia. Alcaraz entra tras una fase de grupos sólida, donde solo cedió un set en tres partidos, asegurando con firmeza el número uno del año después de su brillante actuación ante Musetti. Ha mostrado una versión más agresiva y menos vulnerable al ritmo impuesto por sus rivales, algo esencial para brillar en estas superficies.

Por su parte, Auger-Aliassime ha tenido que luchar contra viento y marea. Tras perder sus primeros tres sets del torneo, logró resurgir con una victoria agónica sobre Ben Shelton y selló su pase a semifinales al vencer a Alexander Zverev en un encuentro cargado de tensión. Con 50 victorias este año y tres títulos bajo el brazo en 2025, parece haber recuperado tanto confianza como frescura justo cuando más lo necesita.

Pronósticos y posibilidades: ¿un claro favorito o una trampa para el español?

Las casas de apuestas y expertos posicionan a Alcaraz como favorito para este encuentro, pero con ciertas reservas. El murciano tiene una cuota aproximada de 1.35 frente al 3.10 del canadiense, lo que refleja la relevancia de sus recientes duelos y su estatus como número uno mundial. No obstante, pocos se atreven a descartar totalmente a Auger-Aliassime, quien llega con una moral elevada y un estilo agresivo perfecto para pistas rápidas indoor.

Analistas y exjugadores coinciden en señalar que la clave estará en el primer golpe: si Auger-Aliassime logra imponer su potente saque e incomodar con su derecha, podría poner a prueba al español. En cambio, si Alcaraz consigue dominar los intercambios desde el fondo variando alturas y velocidades, tendrá la balanza claramente inclinada a su favor. Los más cautelosos pronostican un partido a tres sets con ligera ventaja para el murciano; aunque algunos vaticinan sorpresas inesperadas.

La otra semifinal: Sinner-De Minaur como aperitivo exquisito

Antes del encuentro entre Alcaraz y Auger-Aliassime, Jannik Sinner y Alex de Minaur abrirán la jornada con su propia semifinal. El italiano llega como ídolo local después de una fase grupal impecable respaldado por el fervor del público turinés. Su rival australiano ha sido una revelación durante este torneo tras imponerse a Fritz en un partido decisivo mostrando una solidez mental poco habitual.

El enfrentamiento Sinner-De Minaur se presenta como un choque apasionante entre estilos: la potencia e instinto natural del italiano frente a la capacidad defensiva del australiano. Aunque Sinner es considerado favorito por muchos, es bien sabido que estas grandes citas pueden traer sorpresas; cualquier detalle podría decidir quién avanza hacia la gran final.

Curiosidades y datos interesantes para comentar después