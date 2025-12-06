Dónde, cuándo y cómo ver el partido Real Madrid vs Celta de Vigo de la jornada XV de Liga

La jornada 15 de LaLiga EA Sports se presenta repleta de enfrentamientos emocionantes, centrándose en tres de los grandes equipos: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

El espectáculo comenzó este sábado 6 de diciembre con un partido que medirá al Real Betis y al Barcelona en el Estadio La Cartuja de Sevilla a las 18:30 horas.

Un auténtico festival de goles en Sevilla, donde el Betis se adelantó con un tempranero tanto de Antony en el minuto 6, pero el vendaval blaugrana remontó de inmediato y jugó desde entonces siempre a remolque para los locales.

Los culés igualaron y dieron la vuelta al marcador en un parpadeo: Ferran Torres anotó por partida doble en los minutos 11 y 13, con una volea espectacular y un toque preciso. Roony Bardghji amplió en el 31′ con un disparo cruzado, y antes del descanso Torres completó su hat-trick en el 40′ con un zurdazo desde fuera del área. En la segunda parte, Lamine Yamal sentenció de penalti en el 58′ tras mano en el área verdiblanca. Betis recortó al final con goles de Diego Llorente (84′) y Cucho Hernández de penalti (89′), pero ya era tarde.

Resultado final: Real Betis 3-5 FC Barcelona. Los de Flick extienden su racha invicta y lideran con cinco puntos de ventaja, mientras Pellegrini lamenta las concesiones defensivas. Una exhibición culé que deja al Betis tocado en su aspiración europea.

Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid (LaLiga, Jornada 15, San Mamés, Bilbao – 21:00 h)

En un San Mamés infranqueable, el Athletic sumó un triunfo sufrido ante un Atlético que dominó la posesión pero pecó de impreciso. Los leones resistieron los embates colchoneros y golpearon en el momento justo.

El gol llegó en el 85′, cuando Álex Berenguer soltó un izquierdazo desde fuera del área al ángulo superior, asistido por un centro milimétrico de Giuliano Simeone. Los visitantes, con Julián Álvarez y Antoine Griezmann generando peligro, rozaron el empate pero toparon con un Unai Simón estelar. La defensa bilbaína, con Dani Vivian como baluarte, mantuvo la portería imbatida.

Resultado final: Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid. Los vascos escalan al cuarto puesto, revitalizados en casa, mientras Simeone ve complicada la pelea por el título tras su segunda derrota seguida. Un golazo postrero que enciende Bilbao.

El plato fuerte llegará el domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas, cuando el Real Madrid se enfrente al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Los blancos llegan con la moral por las nubes tras un contundente 0-3 en San Mamés y cuentan con Kylian Mbappé liderando su ataque, quien está a solo cinco goles de igualar el récord histórico de Cristiano Ronaldo en un año natural con el club. Por su parte, el Celta busca salir de su irregularidad y mejorar su posición tras una reciente derrota frente al Espanyol.

Este emocionante partido podrá seguirse en España a través de Movistar+ y también online mediante su plataforma, con opciones adicionales para quienes tengan cuenta en casas de apuestas como bet365.

Horarios y canales para ver los partidos de la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Partido Fecha Hora (España) Estadio Canal TV / Streaming Real Madrid vs Celta Domingo 7 dic 21:00 Santiago Bernabéu Movistar+, app/web Movistar Plus+, bet365

Curiosidades de la jornada y protagonistas

Kylian Mbappé se encuentra a solo cinco goles para igualar los legendarios 59 tantos marcados por Cristiano Ronaldo en un año natural con el Real Madrid.

se encuentra a solo cinco goles para igualar los legendarios 59 tantos marcados por Cristiano Ronaldo en un año natural con el Real Madrid. El Celta no gana en el Bernabéu desde hace más de una década; desde 2006 no logra vencer allí y desde 2014 no lo hace en liga contra los madridistas.

Esta jornada de LaLiga EA Sports promete emociones intensas, partidos vibrantes y una lucha encarnizada tanto por el liderato como por posiciones europeas, invitando a todos los aficionados a no perderse ni un instante del espectáculo futbolístico que se avecina.