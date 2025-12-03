  • ESP
Mbappé enciende la Catedral: El Real Madrid fulmina al Athletic en San Mamés

Con doblete de Mbappé y pase de Camavinga, el equipo de Xabi Alonso deja atrás tres empates y afirma su dominio en Bilbao

San Mamés vivió un partido de claro signo blanco. El Real Madrid acudió a la Catedral decidido a marcar un golpe de autoridad tras una serie de encuentros sin triunfo y desembocó en una goleada que reordena las sensaciones del conjunto de Xabi Alonso.

En la primera mitad, Mbappé abrió la lata con un solo gesto de clase que dejó a Unai Simón mirando la parábola a la izquierda. Desde ahí, la vara quedó alta: el equipo madridista se mostró compacto, sólido y letal en transiciones, sin renunciar a la posesión cuando fue necesario.

La segunda llegada llegó poco después, en una combinación que empezó en el centro del campo y terminó con un preciso centro proyectado al segundo palo. Camavinga cabeceó la asistencia de Mbappé para convertir el 0-2, sintiendo que el plan funcionaba a la perfección. En ese tramo, el Athletic tuvo sus mejores momentos, pero Courtois apareció para evitar el desastre con paradas decisivas ante Berenguer y otras ocasiones de Guruzeta.

El partido marcó un cambio de ritmo al inicio del segundo tiempo tras la salida de Trent Alexander-Arnold por lesión. Con el partido ya encarrilado, el Madrid fortaleció su posición, mantuvo el control del tempo y mostró una versión serena pero contundente. Mbappé volvió a demostrar porque está en el centro del proyecto: golpeó de nuevo con un zurdazo que rozó el palo y dejó sin respuesta a Unai Simón, firmando un golazo que selló la distancia en el marcador.

Xabi Alonso, fiel a su filosofía de “la vieja guardia” siempre que el momento lo exige, apostó por un esquema que dio equilibrio en el mediocampo con Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, y reforzó la defensa con Militao-Rüdiger. A la retina quedó la sensación de que el Madrid, cuando está centrado, puede ser tan contundente como en sus mejores días.

Con el partido ya decidido, Alonso movió piezas para blindar la victoria: sacó a Camavinga por molestias, dio entrada a Güler y, en los minutos finales, relevó a Vinícius, Militao y Mbappé para dar descanso a la columna vertebral y conservar fuerzas para lo que venga. El cierre fue feliz: la goleada quedó en la vitrina de San Mamés, y el Real Madrid, con Mbappé en modo de superhéroe, respiró hondo y volvió a la pelea por LaLiga.

Una victoria que devuelve la confianza al vestuario y que envía un mensaje claro: el Madrid está de vuelta a su nivel más sólido cuando consigue imponer su ritmo y aprovechar las oportunidades al frente.

