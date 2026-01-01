Roberto Carlos, fuera de peligro tras cirugía de emergencia por problema cardíaco

Roberto Carlos ha dado un buen susto a los aficionados al fútbol justo cuando el año llegaba a su fin en su Brasil natal.

El embajador del Real Madrid, de 52 años, tuvo que someterse a una operación tras un examen médico que reveló problemas en su corazón. Sin embargo, ya puede respirar tranquilo: se encuentra estable y fuera de peligro .

Todo comenzó en medio de unas vacaciones navideñas en São Paulo.

El brasileño, que reside en España y viaja por todo el mundo representando al club blanco, sintió un pequeño trombo en la pierna. Decidió pedir una revisión sencilla, pero la resonancia magnética completa desveló la verdadera preocupación: una disfunción cardíaca que requería intervención inmediata.

Los médicos optaron por un cateterismo preventivo, inicialmente programado para 40 minutos, pero que se extendió a casi tres horas debido a complicaciones inesperadas. Al final, todo salió bien. «Ahora ya estoy bien y muy vigilado», comunicó el propio Roberto Carlos a su círculo cercano .

La noticia se propagó rápidamente entre madridistas y brasileños. En el Real Madrid, donde sigue desempeñando funciones como embajador en Asia y Oceanía, la preocupación fue inmediata. Fuentes cercanas confirmaron su evolución positiva, aunque permanecerá al menos 48 horas más bajo observación para controlar su ritmo cardíaco y descartar cualquier recaída.

Este no es el primer contratiempo de salud que enfrenta este 2025: en abril, una «enfermedad súbita» le obligó a cancelar un viaje a Nepal para la Superliga local, aunque luego asistió sin inconvenientes . ¿Coincidencia o señal de que el cuerpo, tras tantas décadas corriendo por la banda, pide un respiro? El fútbol profesional deja secuelas y este episodio resalta una realidad incómoda: los laterales como él, incansables máquinas de correr, no son inmunes al paso del tiempo.

De Garça al Bernabéu: una carrera de potencia imparable

Nacido en Garça en 1973, Roberto Carlos da Silva Rocha irrumpió en el mundo del fútbol con un físico impresionante y un potente disparo con su pierna izquierda. Hizo su debut con Brasil en 1992 ante Inglaterra en Wembley y acumuló 125 internacionalidades. Participó en Mundiales en 1998 (donde fue finalista), 2002 (campeón) y 2006 (fue criticado por su marcaje a Henry durante la eliminación ante Francia) . Con la Canarinha, también logró dos Copas América (1997 y 1999) y una Copa Confederaciones que adornan su palmarés.

En el Real Madrid, donde jugó desde 1996 hasta 2007, se convirtió en el rey del lateral izquierdo. Disputó 597 partidos y anotó 69 goles, siendo clave para los míticos Galácticos. Ganó cuatro Ligas, tres Champions (en 1998, 2000 y 2002), dos Intercontinentales y más títulos. Su famoso gol ante Fabien Barthez en 1997 sigue siendo recordado; aquel disparo con una curva impresionante dejó al portero francés sin reacción alguna mientras el balón se colaba en la red . Hoy día, observa con admiración a compatriotas como Marcelo, Vinicius, Rodrygo y Endrick desde las gradas del Bernabéu, actuando como puente entre generaciones .

Después de colgar las botas, intentó suerte como entrenador en Turquía, Rusia, India y Brasil e incluso asumió funciones interinas con la selección nacional. Sin embargo, su papel actual como embajador del Madrid lo mantiene vigente en el panorama futbolístico global. Este contratiempo frenará su agenda habitual, pero desde el club confían en su pronta recuperación: «Evoluciona según lo previsto» .

Antecedentes y el porqué de la alarma

El origen de todo fue ese trombo en la pierna, algo relativamente común entre exdeportistas que han llevado sus cuerpos al límite. La resonancia amplió el diagnóstico: pruebas de coagulación y marcadores inflamatorios confirmaron la anomalía cardíaca . No se trataba de una urgencia vital desde un principio; no obstante, prevaleció la prudencia médica. En Brasil, donde disfrutaba de unos días de descanso tras el sorteo del Mundial 2026, recibió atención rápida en un hospital de São Paulo .

El escepticismo reina entre los aficionados: ¿las vacaciones navideñas repletas de excesos jugaron algún papel? O quizás sea simplemente el desgaste acumulado de un lateral que promediaba hasta 12 km por partido a velocidades superiores a los 35 km/h. Diversos estudios post-carrera han alertado sobre los riesgos cardiovasculares entre futbolistas profesionales; así que Roberto Carlos suma otro caso más a esta lista alarmante. Su mensaje optimista ayuda a calmar los ánimos; sin embargo, el reposo será esencial: nada de vuelos largos ni eventos públicos próximamente .

Pronóstico: recuperación con vigilancia

Los médicos prevén darle el alta dentro de unos días si todo sigue según lo planeado. Permanecerá bajo estricta observación durante al menos 48 horas más con ecografías y electrocardiogramas programados. Es probable que necesite tratamiento anticoagulante junto con un reposo controlado para ajustar su vida después del fútbol . El Madrid está atento a su situación; ajustará compromisos teniendo presente su figura icónica. Un toque humorístico: aquel zurdazo que rompía las leyes físicas ahora necesita que su corazón funcione sin sobresaltos. Fuera de peligro está bien; pero esta experiencia recuerda que nadie es eterno —ni siquiera los inmortales como él.

Para ilustrar su legado, aquí hay una tabla con hitos clave:

Temporada/Competición Logro destacado Goles/Partidos Real Madrid (1996-2007) 4 Ligas, 3 Champions 69 goles en 597 PJ Brasil (1992-2006) Mundial 2002, 2 Copas América 125 internacionalidades Faltas icónicas Gol vs Francia 1997 Curva de 0,36 m desviación

Curiosidades sobre Roberto Carlos y su corazón de acero (hasta ahora) : Su disparo ante Barthez alcanzó los 169 km/h; ese es considerado uno de los más veloces registrados. Desde los doce años juega con una placa de titanio en la espinilla debido a una fractura infantil. Durante el Mundial de Alemania en 2006 fue criticado por un error ante Henry pero se redimió con asistencias memorables. Como embajador visitó Nepal pese a encontrarse mal antes del viaje; incluso dialogó con el primer ministro local. Amante del samba y churrasco brasileño; sus hábitos alimenticios chocan con chequeos estrictos tras retirarse. Lleva un tatuaje del escudo madridista; ahora es momento para que el club le devuelva lealtad tras este susto.

:

El balompié espera verte pronto tomando asiento nuevamente entre los grandes del fútbol español, Roberto Carlos, siempre acompañado por esa sonrisa capaz de desafiar tanto porterías como pronósticos.