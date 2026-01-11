Audige deja atrás el luto, se traga las lágrimas es MVP el Roig Arena: Unicaja logra una victoria histórica sobre el Valencia

La velada en el Roig Arena comenzaba con la expectativa de una victoria más para el Valencia Basket, pero pronto se transformó en una especie de catarsis colectiva.

Un pabellón atónito observaba cómo Unicaja hacía historia, escribiendo una de esas páginas que quedan grabadas en la memoria por años.

En el centro del drama, un protagonista inesperado: Chase Audige, un escolta que decidió seguir adelante, dejando atrás su dolor personal y anotando 20 puntos clave en un 70-76 que dejó mudo al Valencia.

El 10 de enero de 2026 pasará a ser recordado en Málaga como la jornada en la que el equipo dirigido por Ibon Navarro se convirtió en el primero en derrotar al Valencia en ACB en el Roig Arena, un recinto que hasta ese momento solo había visto triunfos locales en Liga Endesa.

Pero también será recordado como el día en que un jugador, con la reciente pérdida de su madre aún presente, decidió competir, liderar y finalmente romperse al recibir un MVP lleno de significado.

Un Roig Arena que pierde su condición de fortaleza

Con este resultado de 70-76, el Valencia Basket llegaba con pleno de victorias en su nuevo pabellón: siete triunfos consecutivos. La narrativa giraba en torno a su fortaleza como local y la dificultad que suponía jugar en la Fonteta 2.0 para cualquier rival. Sin embargo, Unicaja ha sido quien ha desmantelado esa imagen de invulnerabilidad.

Este partido, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa, tenía más peso del que se podría pensar para ser solo un enfrentamiento entre aspirantes a los primeros puestos. Para Valencia, era una prueba de reacción tras caer ante el Mónaco en Euroliga y una oportunidad para consolidarse como candidato al liderato; mientras que para Unicaja representaba una ocasión para reivindicarse tras algunos titubeos recientes y enviar un mensaje claro: sigue siendo uno de los proyectos mejor estructurados dentro de la ACB.

Además, esta derrota trae consigo una noticia incómoda para los taronja: es su primera derrota liguera en el Roig Arena y ya suman dos derrotas consecutivas si se cuenta la Euroliga. El cansancio acumulado, junto con un bajo porcentaje de acierto y falta de confianza en momentos decisivos, crearon una mezcla perfecta para que el equipo dirigido por Pedro Martínez ofreciera probablemente su versión más apagada del año.

De la supremacía taronja al colapso: así se desarrolló el encuentro

El resultado final puede sugerir cierta igualdad, pero lo cierto es que las fluctuaciones durante el partido fueron notables. El inicio fue claramente favorable para los taronja.

El primer cuarto finaliza con ventaja para Valencia: 25-21.

finaliza con ventaja para Valencia: 25-21. Al descanso, los locales continúan dominando: 39-36.

Sin embargo, en el tercer cuarto , Unicaja da un giro con un parcial de 21-12 y toma las riendas: 51-57.

, Unicaja da un giro con un parcial de 21-12 y toma las riendas: 51-57. El último periodo concluye empatado a 19, pero siempre con la sensación de que Unicaja había tomado definitivamente las riendas del partido.

En los primeros compases del encuentro, Valencia mostró su juego interior con Costello y Reuvers muy activos, complementados por la amenaza exterior de Badio y el empuje constante de Pradilla. El parcial inicial de 8-2 dejaba claro quién llevaba la batuta y confirmaba sensaciones con un 23-18 al final del primer cuarto: Unicaja parecía incómodo y sin dirección clara.

Las cosas comienzan a cambiar drásticamente durante el segundo cuarto. La entrada de Alberto Díaz y la destacada actuación de Olek Balcerowski equilibraron las fuerzas. Valencia se atascó desde más allá del arco; mientras tanto, Unicaja dominó los rebotes defensivos. Así llegamos a un ajustado 39-36 al descanso, lo que servía como aviso para los locales.

La tormenta visitante estalla durante el tercer periodo. Balcerowski asegura la zona y Perry encuentra su ritmo; entonces surge la versión más decisiva de Audige: triples certeros, penetraciones efectivas y una lectura astuta del juego. Cada vez que Valencia intentaba reaccionar, él respondía con contundencia. Con un parcial devastador de 0-10, Unicaja toma por primera vez la delantera dejando a los taronja seis puntos abajo antes del último cuarto.

Pedro Martínez intenta revertir la situación combinando talento exterior y buscando reacciones más emocionales que tácticas. Valencia se acerca mientras el Roig Arena aprieta; sin embargo, cada intento se choca contra obstáculos constantes: otra canasta más de Audige o un triple certero desde Perry cortan cualquier amago local.

La exhibición más conmovedora de Audige

Lo que transforma este encuentro en algo trascendental no son solo los números; es toda la historia detrás. Chase Audige, con sus 20 puntos, 2 asistencias, 2 tapones y una valoración total de 18 firma lo que probablemente sea su mejor actuación con Unicaja justo cuando atraviesa uno de sus días más difíciles a nivel personal: pocos momentos antes del partido recibió la devastadora noticia sobre su madre.

En lugar de rendirse ante su dolor personal, decidió jugar. Y no solo eso: decidió también liderar.

Su estadística es impresionante; sin embargo, lo que realmente impacta va mucho más allá:

Anotó 20 puntos convirtiéndose así en máximo anotador del encuentro.

Su presencia fue crucial en momentos críticos: triples acertados cuando era necesario e intervenciones decisivas ante cualquier intento local por reaccionar.

Su actividad defensiva incluyó tapones e interrupciones constantes a las líneas ofensivas rivales.

Mostró carácter y lenguaje corporal propio de líderes; algo nada sencillo para alguien recién incorporado a un proyecto donde ya hay figuras establecidas.

Al finalizar el partido, sus lágrimas durante la dedicatoria completaron todo lo vivido dando sentido a esta actuación cargada simbolismo. Es uno esos encuentros que marcan trayectorias deportivas: no solo por sus estadísticas sino por todo lo acontecido alrededor. En apenas cuarenta minutos pasó de ser un complemento interesante a convertirse en protagonista central dentro del relato actual.

Desde una perspectiva táctica también queda claro cómo se ha ejecutado el plan diseñado por Unicaja. Con Perry alternando entre dirección y tiro efectivo, Audige asume el rol principal como ejecutor. Su versatilidad obliga constantemente a ajustar defensas rivales; cada cambio ofrece espacios valiosos para otros exteriores malagueños. Mientras tanto Valencia lucha por mantener fluidez ofensiva —con tan solo 70 puntos anotados— lo cual termina siendo letal para sus aspiraciones.

Unicaja se afianza como candidato; Valencia enfrenta dudas rumbo a la Copa

Desde una perspectiva clasificatoria dentro del contexto ACB esta victoria tiene repercusiones significativas.

Para Unicaja:

Se reafirma como uno de los proyectos más robustos dentro de la Liga Endesa .

. Consigue sumar prestigio fuera del Martín Carpena mientras pelea por posicionarse bien cara a la próxima Copa del Rey .

. Refuerza su identidad como equipo sólido físicamente capaz incluso ganar partidos difíciles lejos del hogar.

En cuanto al Valencia Basket:

Acusa ya su primera derrota ACB dentro del Roig Arena.

Suma ahora dos derrotas consecutivas tras caer previamente ante Mónaco; esto alimenta las dudas sobre si físicamente están agotados o si les falta energía necesaria durante ciertas fases cruciales esta temporada.

Se vislumbran señales preocupantes respecto ataque: bajos porcentajes anotadores junto falta continuidad obligan depender demasiado rachas esporádicas inspiración mantenerse competitivos partidos importantes.

Pedro Martínez señala tras finalizar juego problemas relacionados falta confianza dificultad competir cada dos días alto nivel—en otras palabras—un claro aviso sobre posible desgaste plantilla durante curso actual . No obstante mantiene mensaje respaldo grupo búsqueda soluciones inmediatas evitar esta mini-crisis resultados derive algo más profundo.

Probablemente lo más inquietante para aficionados taronja no sea tanto resultado final sino sensación generalizada : rival supo leer mejor momentos claves manejó emociones calma acabando imponiendo plan establecido escenario donde habían estado acostumbrados dominar.

Datos clave y análisis profundos sobre ese emocionante 70-76

Sin entrar profundidades estadísticas complejas algunos aspectos numéricos ayudan entender por qué finalmente resultó favorable lado malagueño:

El rebote defensivo logrado por Unicaja fue fundamental para detener segundas oportunidades permitiendo correr hacia canasta rival .

fue fundamental para detener segundas oportunidades permitiendo correr hacia canasta rival . La producción equilibrada fue notable , además Audige (20), contribuyeron Balcerowski (10), Tillie (9), Perry (8), Sulejmanovic (6), Webb III (6)…

Marcador por cuartos: Valencia :25 +14 +12 +19 =70 Unicaja :21+15+21+19=76



En una Liga Endesa cada vez marcada mayormente profundidad plantillas gestión esfuerzos , Una vez más ,Unicaja demuestra poseer algo distintivo últimas temporadas : capacidad ganar desde múltiples focos distintos . Ya contaban jerarquía interior sólida dirección juego fiable tiradores exteriores ; irrupción emocional deportiva Audige añade otra capa arsenal .

Por otro lado ,Valencia debe trabajar encontrar punto medio entre versión demoledora casa ofreció este encuentro mucho plana carente continuidad ofensiva excesivamente vulnerable parciales negativos .

Curiosidades memorables sobre este partido

Esta fue su primera derrota liguera dentro Roig Arena : hasta ese momento acumulaban siete victorias seguidas ACB como locales .

Audige además ,se erigió máximo anotador MVP emocional : firmando esos mismos veinte puntos justo después recibir trágica noticia fallecimiento madre .

El parcial decisivo llegó mediante aplastante racha inicial (0 -10) favorables visitantes tercer cuarto cambió dinámica encuentro completamente . [1 ][3 ]

Valencia terminó quedándose solamente con setenta unidades anotadas casa , convirtiéndose uno registros ofensivos más bajos temporada jugando Liga Endesa . [1 ][2 ][3 ]

Ambiente vivió gran cita :12 ,923 espectadores presentes mostrando incredulidad minutos finales . [3 ]

Tipo victoria lograda no consistió únicamente festival ofensivo sino triunfo cimentado defensa rebote gestión emociones . [1 ][3 ][6 ]

Hito histórico alcanzado por Unicaja : primer equipo ACB logra vencer dentro recinto Roig Arena enfrentamiento Liga Endesa . [3 ][4 ][6 ]

En medio curso repleto encuentros no todos dejan huella ; Este Valencia-Unicaja parece tener todas las papeletas quedarse grabado largo tiempo memoria aquellos presentes …y principalmente ,en corazón Chase Audige.