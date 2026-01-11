El Valencia se asoma al abismo: empate, silbidos y otro paso hacia Segunda

La noche del 10 de enero de 2026 en Mestalla dejó una estampa difícil de olvidar: un estadio ardiente, un equipo desbordado por la presión y un marcador que refleja una realidad amarga: 1-1 ante un Elche inofensivo y temeroso, que sabe a derrota para un Valencia sumido en la zona crítica.

El guion fue implacable por lo predecible. Nuevamente el rival se adelantó, esta vez con un potente derechazo de Grady Diang en el minuto 75. Y otra vez tuvo que aparecer Pepelu, desde el punto penal en el 87’, para rescatar un punto que no altera nada en la clasificación ni mejora el estado anímico del entorno.

Al 11 de enero de 2026, el Valencia se encuentra decimoctavo con 17 puntos, ocupando puestos de descenso tras finalizar la primera vuelta de LaLiga EA Sports.

Mientras tanto, Mestalla se pronunció sin ambages. Silbidos al equipo durante la presentación, cánticos contra Carlos Corberán, insultos y amenazas a los jugadores al final del encuentro, junto con un clima de ruptura que va más allá de lo deportivo y vuelve a señalar a la propiedad.

Un partido que resume una temporada

El choque contra el Elche fue casi un compendio de lo que ha sido la temporada del Valencia: dominio, oportunidades, falta de efectividad, errores individuales en defensa y castigo severo con poco del rival.

Algunos datos destacados del partido:

El Valencia tomó la iniciativa y creó más ocasiones claras que el Elche, sobre todo durante la primera mitad.

Luis Rioja tuvo dos oportunidades inmejorables para abrir el marcador en los primeros 15 minutos, pero las falló.

tuvo dos oportunidades inmejorables para abrir el marcador en los primeros 15 minutos, pero las falló. La temprana lesión de Thierry Rendall forzó a Corberán a recurrir a Foulquier , debilitando aún más una defensa ya afectada por la baja de Diakhaby .

forzó a Corberán a recurrir a , debilitando aún más una defensa ya afectada por la baja de . El Elche apenas generó juego, pero logró ponerse por delante con un error de entrega de Tárrega que Diang aprovechó para ejecutar un zurdazo desde fuera del área.

que Diang aprovechó para ejecutar un zurdazo desde fuera del área. El empate llegó tras una jugada a balón parado: falta ensayada, mano de Diang dentro del área y ejecución impecable de Pepelu desde los once metros.

Corberán lo resumió así: “El empate ha sido lo mínimo que merecíamos”, insistiendo en que su equipo generó “suficiente volumen” para ganar, aunque volvió a carecer de acierto en ambas áreas. Sin embargo, su discurso resuena como un eco en unas gradas que, como él mismo admitió, “no quieren escucharnos; quieren ver resultados”.

Situación clasificatoria y dinámica

Con el empate ante el Elche, así queda el panorama:

Valencia CF Posición: 18º Puntos: 17 Cierra la primera vuelta en descenso.

Elche CF Posición: 9º Puntos: 23 Consigue un punto valioso pese a haber disputado un partido gris.



La sensación entre los aficionados valencianistas es doblemente alarmante: se pierden puntos en casa ante rivales teóricamente accesibles y la moral del equipo cae en picado. Mestalla ha pasado del apoyo al agotamiento.

Corberán, entre méritos y ruido del fracaso

La figura de Carlos Corberán ha pasado de ser considerada una solución a convertirse en sospechoso habitual. El entrenador, quien logró una remontada milagrosa para salvar al equipo el año anterior, ahora se encuentra atrapado entre estadísticas y la realidad emocional del club.

Su discurso tras el partido gira en torno a tres ideas clave:

Su equipo genera más ocasiones que el rival y merece más puntos de los cosechados hasta ahora.

y merece más puntos de los cosechados hasta ahora. Existe una falta de acierto en las acciones decisivas , pero no problemas con actitud ni planteamiento.

, pero no problemas con actitud ni planteamiento. No es momento para “hablar de merecimientos”, sino sobre puntos. Reconoce que el empate “sabe a poco” y recalca que su objetivo inmediato es salir del descenso.

Sin embargo, desde las gradas se siente otra vibración. Se exigió su dimisión con fuerza y ya hay debate público sobre si el club puede permitirse esperar más tiempo. En algunas emisoras locales se llegó a plantear que Lim no puede afrontar un descenso por pura lógica comercial, aunque dentro del club no se contempla por ahora un cambio inminente.

En cualquier caso, el margen para maniobrar se estrecha. Su equipo muestra síntomas positivos —presión alta, capacidad ofensiva— pero vive inmerso en una fragilidad competitiva que suele costarle puntos. En esta lucha por mantenerse en Primera División, hablar solo del “juego” pierde valor frente a los resultados.

Plantilla corta, lesiones y mercado: una mezcla peligrosa

La situación estructural tampoco ayuda. Este Valencia compite con una plantilla corta, muy joven en varios puestos y afectada por lesiones importantes. La ausencia de Diakhaby, fuera ya por una lesión grave, ha dejado la defensa muy debilitada.

El encuentro ante el Elche trajo otra mala noticia: Thierry Rendall tuvo que abandonar el campo con molestias en el isquiotibial, esperando diagnóstico preciso sobre su estado físico. Esto abre otro frente complicado para el lateral derecho. Corberán dejó claro que su prioridad durante este mercado es reforzar urgentemente la zaga central y evaluar otras opciones para mejorar la calidad general del plantel.

Los recursos ofensivos disponibles —a pesar de contar con nombres como Rioja, Almeida, Beltrán, Ramazani o Sadiq, quien regresó recientemente— no están traduciendo sus esfuerzos en goles regularmente. La estadística que menciona Corberán —una diferencia favorable entre goles esperados anotados y recibidos— indica que su equipo llega mucho pero concreta poco.

En una temporada marcada por escasos fichajes debido a restricciones económicas y un enfoque centrado más en sobrevivir que crecer, la línea entre ser “un equipo en construcción” o “un serio candidato al descenso” se ha vuelto peligrosamente difusa.

Mestalla: del refugio al tribunal implacable

La relación entre los aficionados valencianistas y su equipo alcanza un momento crítico. El empate ante el Elche desató protestas similares a las vividas durante las etapas más turbulentas bajo Lim:

cánticos contra el presidente, contra Corberán y varios jugadores; todo ello acompañado por una atmósfera tensa tras el pitido final.

Algunos elementos clave detrás de este descontento:

Una sensación generalizada de estar viviendo la etapa más dura en la historia reciente del club , prolongada ya durante años.

, prolongada ya durante años. La percepción es que hay un proyecto deportivo frágil e improvisado; sin ambición real más allá de evitar caer al desastre.

Desconfianza absoluta hacia la propiedad; muchos consideran que está desconectada e incapaz de ofrecer un plan deportivo sostenible.

Un cansancio acumulado transforma la lealtad en protesta continua; Mestalla ha pasado de ser fortaleza a escenario propenso a erupciones.

El riesgo es claro: contar con un equipo joven inmerso en mala racha enfrentándose cada dos semanas a juicios públicos. La línea entre tener un “Mestalla motivador” o uno que “paraliza” ya se ha cruzado varias veces esta temporada.

Lo que viene: Copa, presión y miedo al descenso

El calendario no da respiro. Tras cerrar la primera vuelta atrapado en los últimos lugares, ahora el Valencia tiene enfrente:

Los octavos de final de Copa del Rey , donde se medirá al Burgos CF en El Plantío este jueves 15 de enero a las 21:00 horas.

Un tropiezo podría no solo ser otro golpe deportivo sino también avivar aún más las dudas sobre su entrenador.

, donde se medirá al Burgos CF en El Plantío este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. Un tropiezo podría no solo ser otro golpe deportivo sino también avivar aún más las dudas sobre su entrenador. Una segunda vuelta donde cada partido jugado en Mestalla será examinado bajo lupa; cada visita servirá como prueba para medir carácter ante adversidades.

Las expectativas son cautelosas. A nivel deportivo, hay signos positivos indicando capacidad competitiva si logran afinar su puntería ofensiva mientras cierran los huecos defensivos. A nivel institucional queda por ver si tanto entorno como estructura permitirán esa reconstrucción sosegada… o si finalmente todo ese ruido terminará afectando también al rendimiento sobre el césped.

La lucha por mantener la categoría dependerá tanto del juego como también del manejo emocional. Y ahí es donde Valencia parte con desventaja.

Curiosidades del partido y sus protagonistas

Pepelu convirtió desde penalti en el minuto 87’, repitiendo su papel como salvador habitual ya conocido por Mestalla.

convirtió desde penalti en el minuto 87’, repitiendo su papel como salvador habitual ya conocido por Mestalla. El Elche concluyó la primera vuelta ocupando novena posición pese a haber realizado uno de sus partidos más discretos hasta ahora.

concluyó la primera vuelta ocupando novena posición pese a haber realizado uno de sus partidos más discretos hasta ahora. Diang pasó rápidamente de héroe a villano; anotó primero para ponerlos adelante pero luego cometió mano dentro del área propiciando el penalti equitativo.

pasó rápidamente de héroe a villano; anotó primero para ponerlos adelante pero luego cometió mano dentro del área propiciando el penalti equitativo. El partido cobró vida casi exclusivamente entre los minutos 75’ y 90’, transformando lo plano inicial hacia unos finales electrizantes donde Mestalla rugía con fuerza renovada gracias al impulso colectivo.

Sadiq volvió tras su ausencia siendo ovacionado aunque tuvo poco tiempo para influir decisivamente sobre el marcador final.

volvió tras su ausencia siendo ovacionado aunque tuvo poco tiempo para influir decisivamente sobre el marcador final. El Valencia cierra esta primera vuelta sin haber logrado convertir Mestalla nuevamente en fortaleza; algo inusual considerando su historia reciente donde siempre había encontrado apoyo constante desde su estadio local.

En conferencia posterior al encuentro Corberán reiteró insistentemente que “no es hora para hablar solo sobre estadísticas o estilo”, aun mencionando cómo dominaron los goles esperados; esto refleja claramente esa tensión existente entre análisis profundo versus urgencias inmediatas .

Las protestas hacia la propiedad tuvieron nuevamente como telón las distancias evidentes con respecto a Singapur, símbolo recurrente del desencanto dentro del valencianismo actual .

En Mestalla ya no hay espacio para soñar con Europa; ahora solo queda centrarse —y no es poco—en evitar convertir esta campaña histórica como aquella marcada por una caída definitiva.