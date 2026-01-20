Real Madrid vs Mónaco: dónde, cuándo y cómo ver por TV el duelo decisivo en Champions League

El Real Madrid se prepara para una velada de gran tensión en el Santiago Bernabéu este martes 20 de enero de 2026.

Álvaro Arbeloa hará su debut como entrenador en la Champions League frente a un Mónaco que llega necesitado de puntos.

Mientras tanto, los merengues buscan un triunfo que los acerque a los octavos de final. La afición, tras los últimos resultados, espera un Bernabéu lleno para animar al equipo en esta séptima jornada de la fase de grupos.

Los blancos ocupan actualmente la séptima posición con 12 puntos, empatados con el Liverpool y a solo tres del Bayern. Un triunfo les permitiría mantenerse en la parte alta de la tabla y complicar la situación al equipo francés, que se sitúa en el 19º lugar con apenas 9 puntos y lucha por evitar su eliminación. En rueda de prensa, Arbeloa afirmó: «Ganar nos acercaría mucho al objetivo».

Por su parte, Mbappé, quien ya ha anotado 50 goles en Liga como madridista, está decidido a darlo todo desde el primer minuto.

Un Real Madrid en un momento crítico

El equipo llega con moral tocada. Fueron eliminados en Copa por el modesto Albacete (3-2) y aunque lograron salvarse en Liga ante el Levante (2-0), la afición expresó su descontento con pitos hacia Florentino Pérez. En Champions han sufrido dos derrotas en los últimos tres partidos: ante el Liverpool y el City, aunque antes habían conseguido victorias contra equipos como el Marseille, el Kairat, la Juventus o el Olympicós.

Con la llegada de Arbeloa, interino tras la salida de Xabi Alonso, se encuentra al frente de un vestuario lleno de talento pero repleto de dudas. Las estrellas como Mbappé (9 goles en 5 partidos de Champions) y Bellingham deberán dar lo mejor para revertir la situación. El coloso del Bernabéu espera ser ese empuje decisivo que tanto necesita. ¿Aplausos o pitos? La afición decidirá.

Por su parte, el Mónaco, ahora bajo las órdenes de Sébastien Pocognoli tras despedir a Adi Hütter, no atraviesa su mejor momento ni en Ligue 1 (noveno) ni en Europa. Vienen de perder ante el Lorient (1-3), pero llevan cinco partidos sin conocer la derrota en Champions, incluyendo una victoria ante el Galatasaray. Sin embargo, las bajas como las de Camara (AFCON), Minamino, Salisu y Pogba debilitan su plantilla. La historia entre ambos equipos es equilibrada: cada uno cuenta con una victoria anterior, siendo la última para los monegascos en 2004 (3-1).

En esta fase liguera participan 36 equipos donde los ocho primeros avanzarán directamente a octavos mientras que del noveno al vigésimo cuarto tendrán playoffs por un puesto. Para Madrid una victoria significaría respirar tranquilo; un empate sería motivo para sudar frío. Vini y Güler (con dos asistencias) serán claves para atacar eficazmente este encuentro crucial.

La igualdad que reina en la tabla es asfixiante: Arsenal lidera con 15 puntos mientras que PSG, Bayern e Inter están todos empatados a 12 puntos. El Madrid no puede permitirse fallar esta vez. Arbeloa comienza su andadura europea bajo una presión intensa; sin embargo, contar con un estadio lleno podría ser justo lo que necesitan para calmar los ánimos. Con un toque irónico: si ganan serán considerados héroes; si no lo hacen… más leña al fuego. El Mónaco cuenta también con sus esperanzas puestas sobre Balogun (2 goles) para dar la campanada.

Alineaciones previstas

Para este encuentro, las alineaciones previstas son:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga; Mastantuono, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Por otro lado,

Mónaco (4-3-1-2): Köhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Zakaria, Golovin; Akliouche; Balogun, Biereth.

Horario y dónde seguir el Real Madrid – Mónaco

El encuentro comenzará a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, una hora ideal para vivir una noche europea que el equipo necesita con urgencia. En televisión, se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar Plus+; 115 en Orange) y también por el multicanal Movistar Liga de Campeones 4 (180 en Movistar; 119 en Orange). Además, está disponible en Orange TV.

Para aquellos que prefieren seguirlo online, AS.com ofrecerá un directo minuto a minuto desde una hora antes del partido, incluyendo previa, alineaciones confirmadas, crónica posterior y un resumen en vídeo. En el extranjero, hay opciones como Paramount+, TUDN o DAZN, dependiendo del país.

En cuanto a la convocatoria, Mbappé lidera junto a otros como Vini Jr., Bellingham, y jóvenes talentos como Mastantuono. Sin embargo, no podrán contar con Rodrygo, quien está lesionado, ni con bajas importantes como Rüdiger, Alexander-Arnold o Militão, mientras que Fran García cubrirá la suspensión de Carreras.