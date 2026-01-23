Real Madrid 90 – Mónaco 78: Campazzo brilla en el vendaval blanco en Euroliga

El Real Madrid, bajo la dirección de Sergio Scariolo, continúa imparable. En la noche del 22 de enero de 2026, el equipo blanco se deshizo del AS Monaco con un contundente 90-78 en el WiZink Center, logrando así su sexta victoria consecutiva en la Euroliga.

Un Facundo Campazzo deslumbrante, que aportó 17 puntos y 10 asistencias, llevó las riendas del encuentro desde el primer instante. Trey Lyles (20 puntos) y un poderoso Mario Hezonja (12) también contribuyeron a la fiesta.

La primera parte fue un auténtico espectáculo para los locales, que se fueron al descanso con una ventaja de +23 (54-31), dejando a los monegascos atónitos y asegurando el average particular. Con este triunfo, el Madrid asciende a la segunda plaza con un balance de 16-8.

Los monegascos, que llegaban en una buena posición como segundos con 15-7, se vinieron abajo. Su mala puntería y fallos en los rebotes les pasaron factura, agravados por las expulsiones finales de Daniel Theis y Mike James, que reflejaron su frustración.

Scariolo optó por un quinteto inicial integrado por Campazzo, Abalde, Okeke, Hezonja y Tavares, y la estrategia resultó perfecta: los blancos tomaron la delantera con un 23-13 en el primer cuarto, impulsados por triples de Hezonja y la fuerza de Tavares junto a Usman Garuba (11 puntos). Durante el segundo cuarto, tanto Garuba como Lyles, desde el banquillo, ampliaron la ventaja hasta los +22 (48-26 al minuto 18). Mónaco apenas logró sumar 31 puntos antes del descanso, un auténtico desastre ofensivo que ni siquiera pudieron remediar ni James (17) ni Nikola Mirotic.

Un partidazo de los cracks blancos

Además de repartir espectáculo, Campazzo logró su segunda doble-doble de la temporada (la primera fue en la derrota ante Mónaco en la jornada 18), vengándose así de aquella caída por cinco puntos. Se movió con agilidad ante Elie Okobo, asistió magistralmente y dejó penetraciones decisivas, como su acción final para poner el marcador en 84-71. Por su parte, Lyles, máximo anotador con 20 puntos y 7 rebotes, brilló en momentos cruciales con un triple fundamental.

En la primera mitad, tanto Hezonja como Garuba destacaron: el croata castigó desde fuera mientras que el español dominaba bajo los tableros. Además, Edy Tavares selló otro doble-doble (13 puntos y 10 rebotes), sumando así a cinco jugadores en cifras dobles. La defensa ha sido clave en las últimas tres victorias (61 al Barça, 77 al Milan y 78 a Mónaco), frenando a los rivales y ofreciendo oxígeno al equipo.

Mónaco intentó reaccionar en el tercer cuarto sumando 22 puntos y reduciendo a -13 (64-51), gracias a una buena actuación de Jaron Blossomgame, pero un parcial blanco de 7-0 apagó sus esperanzas. En el último periodo llegaron a acercarse hasta -9 (77-68), pero fue nuevamente Campazzo quien apaciguó las llamas. Los visitantes ahora tienen un récord de 15-9 y ocupan el sexto lugar; se preparan para afrontar dos partidos difíciles: Virtus Bologna el próximo viernes.Antecedentes y calendario desafiante

Esta racha se produce tras superar enfrentamientos contra Barça y Milan, confirmando así el buen momento de forma de Scariolo. La venganza ante Mónaco es dulce tras haber caído ante ellos en diciembre; además, han asegurado el average particular, algo crucial para los playoffs. Los blancos escalan hasta la segunda posición, pisándole los talones al líder, el Hapoel Tel Aviv, aunque con un partido menos disputado.

Sin embargo, hay que tener cuidado: lo que les espera es una montaña rusa durante el próximo mes con cuatro salidas consecutivas ante equipos como el Paris Basketball, el Panathinaikos, el equipo dubaití y el Partizan. Como bien advierte Lyles: «Si mantenemos nuestra defensa firme, ganaremos fuera. Contamos con las herramientas necesarias para anotar». Por su parte, Campazzo tiene grandes aspiraciones: «Queremos llegar a la Final Four y llevarnos el título». ¿Quién podrá detenerles? Con este ritmo imparable, pocos.

Los rumores sobre una posible marcha a la NBA flotan sobre Europa; sin embargo, hoy por hoy, su reino es la Euroliga. Algunos escépticos podrían argumentar que se avecina una prueba dura con este calendario tan apretado; no obstante, los hechos hablan por sí mismos: son un sexteto imbatible.