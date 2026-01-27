Ter Stegen rescata un punto agónico en el debut soñado del Girona ante el Getafe

En un Estadi Montilivi desbordante de emoción, el Girona logró igualar el marcador en el minuto 94 gracias a un cabezazo decisivo de Vítor Reis, quien frustró así el estreno goleador del argentino Luis Vázquez con el Getafe.

Justo cuando los visitantes se creían victoriosos, Marc-André ter Stegen, en su debut con la camiseta rojiblanca, realizó una impresionante parada con la rodilla en el 97′ ante Sebastián Boselli, asegurando un valioso punto para los catalanes.

Este partido, celebrado el 26 de enero, puso fin a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, dejando al Girona en la octava posición y al Getafe todavía luchando por evitar el descenso.

Los catalanes, bajo la dirección de Míchel, mantuvieron una clara dominación de la posesión con un notable 69,3%, generando más oportunidades, aunque fallaron en la definición frente a un inspirado David Soria, que hizo paradas clave y vio cómo un disparo se estrellaba contra el travesaño en la primera parte.

El Getafe, fiel a su estilo bajo las órdenes de José Bordalás, defendió con orden y determinación: tras el descanso, Luis Vázquez abrió el marcador con un potente remate tras un centro de Juan Iglesias, un tanto que dejó mudo a Montilivi y fue celebrado por el debutante con un emotivo gesto hacia los aficionados. A pesar de su racha negativa y las nuevas incorporaciones invernales, los madrileños soñaron con salir de la zona roja, pero la insistencia local inclinó finalmente la balanza.

Míchel no escatimó elogios hacia su equipo después del gol en contra: «Hemos sabido controlar el partido. Una pérdida nos dejó descolocados, pero ese empate nos ha revitalizado». La decisión de alinear a Ter Stegen sobre Paulo Gazzaniga generó cierta controversia –»fue difícil, pero él tomó la decisión», reconoció el entrenador–, aunque el alemán justificó su inclusión con su habilidad para jugar con los pies y esa intervención final que evitó lo que pudo ser un 1-2. En medio del campo, Fran Beltrán, también debutante, aportó solidez junto a Thomas Lemar, mientras que los ingresos de Claudio Echeverri y Joel Roca buscaban dar frescura a un ataque que falló en momentos cruciales.

Estadísticas que reflejan la batalla

El encuentro puso de manifiesto dos filosofías claramente distintas.

Con una nota de 8 en las valoraciones, Vítor Reis se erigió como héroe gracias a su gol y su solidez defensiva. Por su parte, Soria, quien recibió una puntuación de 9, frustró las ocasiones del Girona con intervenciones espectaculares. El enfoque más conservador del Getafe le pasó factura al no generar más peligro; sin embargo, Luis Vázquez dejó entrever su calidad en su primer encuentro.

Los antecedentes recientes ofrecen una imagen ajustada: el Girona, tras tres victorias consecutivas que lo mantienen alejado del descenso –solo tres puntos por encima–, se ve impulsado por refuerzos invernales como este portero alemán cedido por el Barça. Si los azulones logran vencer a la Real Sociedad, podrían salir adelante. Actualmente penúltimos con solo 20 puntos, necesitan urgentemente sumar para evitar caer aún más; una victoria les permitiría igualar a los catalanes. Aunque Bordalás planteó un esquema defensivo que casi rinde frutos, ese gol sobre la bocina les dejó un sabor amargo.

Con cierto escepticismo flotando en el aire, este empate sabe a poco para ambos equipos: al final del día, el Girona mereció más por su dominio pero careció de puntería; mientras tanto, el cuadro madrileño sobrevive aunque las dos derrotas seguidas generan inquietud. Y así queda claro que Ter Stegen no regala nada ni siquiera en su primer partido. LaLiga se presenta intensa; diez equipos están separados por apenas cuatro puntos en la lucha por evitar descensos.