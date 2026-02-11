El Mundial 2030 inyectará 5.000 millones de euros y un impulso histórico en infraestructura y turismo

El Mundial de Fútbol de 2030 —que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal— no solo será la primera edición que se disputa en dos continentes y tres países, sino que ya se perfila como un catalizador de transformación económica y social sin precedentes. Según estimaciones compartidas este martes por Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cada país podría generar alrededor de 5.000 millones de euros de impacto directo, junto con un “efecto tractor” que impulsará sectores clave como las infraestructuras, el turismo y la innovación.

“El Mundial representa una oportunidad histórica de colaboración entre España, Marruecos y Portugal”, afirmó Garamendi durante un foro empresarial celebrado en Salé , localidad vecina de Rabat, organizado por los patronales de los tres países: la CEOE, la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) y la Confederación de la Industria y el Comercio de Portugal (CIP).

“Estamos ante un proyecto que va mucho más allá del fútbol: supone una ola de inversiones, empleo y cooperación tecnológica que permitirá reforzar nuestras relaciones económicas en el Mediterráneo y en la Península Ibérica”, añadió el dirigente español.

El foro, titulado “Oportunidades de inversión en torno al Mundial 2030” , sirvió de punto de encuentro entre autoridades políticas y empresariales que ven en la cita futbolística un instrumento de integración regional. En un contexto global marcado por la transición energética, la automatización y la competencia turística, el evento se presenta como una plataforma para atraer inversión privada y fortalecer la cooperación público-privada.

Una alianza con raíces históricas

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, subrayó la dimensión simbólica y cultural del conjunto Mundial: “Estos tres países comparten una historia común que nos permite concebir la complementariedad del presente y del futuro en una trayectoria con todas las garantías de éxito”.

Lekjaa recordó además que Marruecos ha demostrado su capacidad organizativa con la reciente Copa Africana de Naciones (CAN) , que calificó de “éxito ejemplar” y que servirá, dijo, “como base sólida para la organización de un evento global como el Mundial 2030”.

El dirigente resaltó, asimismo, el carácter «excepcional» del torneo: «Por primera vez en la historia, el Mundial se celebrará en dos continentes, algo que refleja no solo una unión deportiva, sino también una fusión de visiones, culturas y proyectos de desarrollo. Será un mensaje de cooperación y esperanza». El evento, además, conmemorará el centenario del primer Mundial , celebrado en Uruguay en 1930, con partidos inaugurales distribuidos entre Uruguay, Paraguay y Argentina, antes de trasladarse a las sedes ibero-marroquíes.

El Mundial contará con 101 partidos , una cifra récord, lo que supondrá un desafío logístico sin precedentes. “Habrá que coordinar movilidad, seguridad y operaciones a una escala pocas veces vista”, explicó Lekjaa.

“Un equipo podría iniciar el torneo en Madrid, continuar en Marrakech y finalizar la fase en Lisboa; la coordinación será clave y requerirá innovación tecnológica permanente”.

El legado para Marruecos, España y Portugal

Por su parte,Chakib Alj, presidente de la CGEM, destacó que el Mundial actuará como “una palanca de crecimiento, cohesión social y desarrollo en los tres países”, más allá del ámbito deportivo. Marruecos, precisamente, aprovechará el reto para acelerar su modernización.

«El Mundial será un catalizador de transformación económica. Nuestros socios españoles lo saben mejor que nadie: un gran acontecimiento deportivo puede cambiar el rumbo de un país. España lo experimentó con el Mundial de 1982 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992», recordó Alj.

Entre los proyectos concretos, Marruecos prevé duplicar la capacidad de seis aeropuertos , ampliar en un 30% la red de autopistas y poner en marcha una nueva línea de tren de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech . “Queremos que cada infraestructura creada para el Mundial sea, antes que nada, una inversión para el futuro del país”, afirmó.

España, por su parte, ve en la cita una oportunidad para reforzar su liderazgo turístico y deportivo. Ciudades como Madrid, Barcelona, ​​Sevilla o Bilbao ya trabajan en planes de modernización de sus estadios y sistemas de transporte urbano. En Portugal, Lisboa, Oporto y Faro centrarán los esfuerzos de inversión en logística, sostenibilidad y promoción cultural.

Más que un torneo, un proyecto de civilización compartido

Los empresarios presentes en el foro coincidieron en que el Mundial de 2030 no será solo una competición deportiva, sino una plataforma de proyección internacional para el eje Atlántico-Mediterráneo. Economistas y analistas de la región ya califican la cooperación entre España, Marruecos y Portugal como un “laboratorio de integración económica euroafricana”.

“El fútbol puede unir lo que la política tarda décadas en acercar”, expresó Garamendi al cierre del encuentro. “Este Mundial nos brinda la oportunidad de demostrar al mundo que la cooperación ibero-marroquí puede ser ejemplo de equilibrio, sostenibilidad y progreso compartido”.