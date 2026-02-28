Ourlis Aular: El ciclista del Movistar que fue repartidor de Glovo

Ourlis Aular se dirige este fin de semana hacia la Omloop Nieuwsblad, la clásica belga que simboliza su regreso al lugar donde todo cambió hace ocho años.

Nacido en Nirgua (Venezuela) hace 29 años, el ciclista del Movistar Team enfrenta con determinación la lluvia, los adoquines y los muros, utilizando la misma energía que le permitió pedalear bajo presión durante sus días como repartidor en las calles de Madrid.

Antes de alcanzar la élite, su vida se movió entre Venezuela y Japón, escapando del frío belga que lo impactó al inicio de su carrera en Europa.

La serie documental «El Día Menos Pensado», que acaba de estrenar su quinta temporada en Movistar+, revela las historias humanas detrás del equipo más antiguo del WorldTour.

En este contexto, Aular se presenta como un modelo de superación: mientras trabajaba como repartidor para Glovo, esperaba su oportunidad profesional y casi logra la victoria en la primera etapa de la Vuelta a España 2025, donde terminó segundo tras Jasper Philipsen. Ese podio en Novara, con un pelotón tenso en una curva complicada, refleja su instinto para los sprints más caóticos. «Un brillante podio para Orluis Aular«, comentan las crónicas, mientras el venezolano se posicionaba hábilmente entre Elia Viviani y competidores como Jan Tratnik.

De Nirgua a los adoquines europeos

El camino de Aular no fue lineal. En 2018 dejó atrás Bélgica, donde debutó con el equipo continental Telenet-Fidea Lions, y el ambiente gris del norte lo llevó a buscar nuevas oportunidades en Asia con el equipo japonés Matrix Powertag. Más tarde regresó a Europa con el equipo Caja Rural-Seguros RGA, donde estableció vínculos con otros latinoamericanos como el ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien ahora es compañero en Movistar. «Nos entendemos bien por nuestra conexión latinoamericana», comenta Cepeda, resaltando esa camaradería dentro del pelotón global.

En 2024, ya había conquistado el Trofeo Matteotti en Italia, un clásico de media montaña que presagiaba su ascenso. El año 2025 consolidó su papel dentro del relevo generacional del equipo Movistar: junto a figuras como Iván Romeo, Javier Romo o Pablo Castrillo, aporta un aire fresco durante una temporada complicada para Enric Mas, quien sufrió una flebitis durante el Tour. En la Vuelta, ocupó el sexto puesto en la tercera etapa italiana, acercándose al triunfo inicial; así, se reafirma pese a caídas y protestas hacia el equipo rival, el Israel-Premier Tech. En el Giro d’Italia 2025, logró un octavo puesto en la etapa final mientras veía cómo se coronaba Simon Yates.

Carrera clave Resultado de Aular Detalle Vuelta España 2025 (Etapa 1) 2º Podio tras Philipsen en sprint nervioso Vuelta España 2025 (Etapa 3) 6º Buen puesto en terreno italiano Giro d’Italia 2025 (Etapa final) 8º Al mismo tiempo que Kooij Trofeo Matteotti 2024 1º Victoria en clásica italiana

Pronósticos para Omloop y más allá

Este sábado 28 de febrero de 2026, Aular tiene sus miras puestas en la Omloop Nieuwsblad –donde enfrentará adoquines como Haaghoek y el temido Paterberg– con la esperanza de repetir sensaciones belgas. Las casas de apuestas lo sitúan con una cuota de 25.00 para entrar entre los diez primeros, detrás de favoritos como son Wout van Aert (4.50) o Mads Pedersen (6.00), pero su habilidad para escalar muros lo convierte en un rival a tener muy presente. ¿Un toque sarcástico? En ciclismo, repartir paquetes puede ofrecer lecciones más valiosas que participar en un UAE Tour: las lluvias belgas podrían convertirlo en ese «repartidor fantasma» capaz de sorprender al pelotón.

El venezolano se integra perfectamente dentro del renovado equipo Movistar, donde también llegan nombres como Cian Uijtdebroeks y Mas, todos apuntando hacia el Giro. Su agenda para 2026 incluye clásicas del norte y diversas Vueltas por etapas, donde destaca especialmente al final gracias a su explosividad. Aunque la serie refleja tensiones emocionales –con momentos difíciles dentro del autobús y reprimendas por parte de Eusebio Unzué–, Aular avanza con valentía propia del espíritu latino. ¿Podrá este ex-repartidor liderar escapadas en Flandes o llevarse sprints durante la Vuelta? El caprichoso pelotón siempre guarda sorpresas inesperadas.

Curiosidades sobre Ourlis Aular : De Glovo a podio: ¡de entregar paquetes a triunfar sobre dos ruedas! Huyó del frío belga hace ocho años; hoy regresa como profesional del Movistar. Campeón del Trofeo Matteotti 2024; su primer gran triunfo italiano. Compañero de Cepeda durante su paso por Caja Rural; latinos unidos dentro del WorldTour. En «El Día Menos Pensado», su historia brilla incluso más que las leyendas como Romeo.

El ciclismo necesita más relatos auténticos como el suyo: crudos, reales y siempre abiertos a nuevas posibilidades.