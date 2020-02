El concurso de mates más polémico de la NBA: denuncian «robo» y señalan a Dwyane Wade

El concurso de clavadas de la noche previa al Juego de Estrellas de la NBA, dejó gritos de «robo», y muchos abucheos.

Aaron Gordon, una vez más, se quedó con las ganas de llevarse el título ante una competición extremadamente pareja con Derrick Jones Jr.

El concurso de este 2020 tuvo que acudir a dos mates de muerte súbita y el puntaje definitivo fue de 198-197 tras cuatro clavadas históricas.

La estrella del Orlando Magic logró puntaje perfecto (50) en todas sus clavadas menos en la última, la que le dio el trofeo al joven del Miami Heat, quien justo este sábado celebró su cumpleaños 23 y hasta pastel le llevaron a la arena.

La última clavada fue la de polémica, Aaron Gordon pidió la colaboración del enorme Tacko Fall, un senegalés de 2.26 metros que es jugador de los Celtics de Boston. El gigante fue superado por completo y el balón terminó ametrallado en la canasta.

Los presentes en la duela y la afición de Chicago quedaron asombrados al ver los 47 puntos totales de los cinco jueces, entre ellos Dwyane Wade y Scottie Pippen.

Derrick Jones Jr. had some strong words after defeating Aaron Gordon in the 2020 slam dunk contest. pic.twitter.com/YhNRn8mXml

Aaron Gordon se ha robado el show en sus cuatro participaciones en el Slam Dunk Contest, pero en 2016, 2017 y 2020 se ha ido con las manos vacías, y para muchos opinadores de oficio, se trata de un nuevo «robo».

Dwyane Wayde fue uno de los más señalados, muchos lo acusaron por ser excompañero de Jones en los Miami Heat. Sin embargo, el jugador se defendió diciendo: «No fui el único. Hablemos de eso», señalando a Chadwick Boseman y a Scottie Pippen quienes también dieron 9 puntos a Gordon.

La gran estrella de la NBA, Lebron James, lamentó el resultado, y manifestó que desde su punto de vista, ambos jugadores debieron llevarse el trofeo de ganadores del concurso.

2 🏆 should have been rewarded tonight that’s for damn sure!! Keep it a buck y’all. 🤦🏾‍♂️!! Them boys both put on a show! Professional DUNKERS

— LeBron James (@KingJames) February 16, 2020