La actriz del cine adulto Lana Rhoades narra su fallida cita con un jugador de la NBA

Hasta las estrellas del cine para adultos tiene problemas para conseguir el amor.

Lana Rhoades es internacionalmente reconocida dentro de la industria de la pornografía, pero eso no fue suficiente para que todo saliera mal en una cita con un jugador de la NBA.

En el marco de un nuevo episodio del podcast Three girls one kitchen (Tres chicas una cocina) que ella conduce, se animó a contar detalles de lo que fue una velada fallida ocurrida hace poco tiempo.

La joven de 24 años reveló que tuvo la oportunidad de salir con una figura de la NBA, pero no quiso dar su nombre, aunque debido a sus posteos antiguos se pudo determinar que era un integrante de los Nets de Brooklyn y poco después la prensa local dedujo que se trata de Kevin Durant.

Según comentó, la experiencia no terminó siendo lo que esperaba y no hubo una conexión entre ambos.

El basquetbolista la invitó a ver uno de sus partidos por los Playoffs de la actual temporada, por lo que Lana asistió como una fan de la franquicia de Brooklyn. Al terminar el encuentro, fueron a cenar: “El tipo que me invitó también invitó a una de las otras chicas. No es la primera vez que me pasa esto, donde me han invitado a una cita y también invitan a una ‘opción de respaldo’”.

Durante la comida, la actriz intentó acercarse a él para conocerlo con preguntas sobre su vida y su personalidad, pero no hubo manera de que el diálogo durara demasiado: “Simplemente no hicimos clic. Le pregunté sobre sus gustos, su opinión, y él dijo: ‘No tengo opiniones sobre nada, no tengo cosas favoritas’, y hablaba en serio y decía eso para cerrar la conversación…”.

Debido a eso, la cita culminó demasiado pronto. “Terminamos la cena y se fue con ella. No me importó con quién se fuera. La cita fue realmente aburrida y no me importó lo que pasara después”, aseguró, antes de afirmar: “No era lo suficiente hot para mí”.

El encuentro finalmente no fue lo que ambos esperaban, e incluso Lana Rhoades duda sobre si el basquetbolista tenía en mente hacer un trío sexual, aunque nunca pudo aclararlo. Además, la noticia se viralizó de inmediato, justo días después del anuncio de que está embarazada.