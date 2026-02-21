Valencia Basket-Real Madrid: dónde, cómo y cuándo ver por TV la semifinal de la Copa del Rey

Real Madrid se presenta con fuerza a las semifinales de la Copa del Rey 2026 en Valencia. Con un Sergio Scariolo ansioso por alcanzar otra final tras una brillante actuación ante Unicaja, los merengues, que dominan la Liga Endesa con un impresionante récord de 18-2, se medirán este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas contra el Valencia Basket, que ocupa el segundo puesto (15-5), en el caluroso Roig Arena. Este duelo, que podrá seguirse a través de DAZN, Movistar y Orange, promete ser electrizante entre dos colosos que ya han cruzado caminos tres veces esta temporada.

En cuartos, los blancos aplastaron a Unicaja con un contundente 100-70. Fue una auténtica exhibición colectiva donde destacaron Trey Lyles (23 PIR), Theo Maledon (21 PIR) y hasta diez jugadores lograron dobles dígitos. Además, Sergio Llull igualó un récord histórico al jugar su partido número 44 en la Copa, mientras que Walter Tavares, Gabriel Deck y Usman Garuba dominaron la zona pintada. Este recital defensivo, caracterizado por constantes cambios y control de rebotes ofensivos, contrasta con el rendimiento del Valencia, que tuvo que esperar al último cuarto para vencer a Joventut (95-84). Pedro Martínez cuenta con una plantilla completa, incluyendo a figuras como Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima, aunque los taronjas aún no han conseguido derrotar a los madridistas en seis Copas anteriores.

El último enfrentamiento liguero, que tuvo lugar el 18 de enero en el Movistar Arena, dejó lecciones valiosas: una defensa sólida, un alto porcentaje de aciertos en tiros y errores mínimos ante el frenético ritmo del Valencia, letal desde la línea de tres puntos. Sin embargo, hay que recordar que Valencia se alzó con la Supercopa y un EuroLeague en su casa, lo cual añade un toque de esperanza para los aficionados locales. Jugar en el Roig Arena, conocido por su atmósfera intensa y colorida, es «una de las pruebas más complicadas para cualquier equipo europeo», como advierten desde el propio banquillo blanco. Scariolo es consciente de que la presión del público local puede complicar las cosas, pero los antecedentes son favorables: en semifinales de 2020 (Málaga) y 2024 (aquí mismo), el Real Madrid se impuso con claridad por 91-68 y 95-76 respectivamente antes de levantar el trofeo ante equipos como Unicaja y el Barça.

Pronósticos con cierto escepticismo

Las casas de apuestas consideran favoritos a los dirigidos por Scariolo; sin embargo, no hay que subestimar el factor cancha. Aquí tienes una tabla con cuotas aproximadas (basadas en tendencias recientes):

Equipo Victoria Hándicap (-4,5 Madrid) Más de 165 puntos Real Madrid 1.65 1.85 1.90 Valencia 2.25 1.95 1.90

Madrid busca alcanzar su decimotercera semifinal consecutiva y su undécima final en doce ediciones; sin embargo, queda la duda: ¿podrán resistir ante la afición taronja y el potente tiro exterior local? Scariolo subraya que tras haber logrado «una de sus actuaciones más impresionantes», es crucial mantener la consistencia. Si logran repetir su dominio bajo los tableros y limitan las pérdidas de balón, tienen asegurada una cita final para mañana domingo a las 19:00. Por su parte, Valencia apostará por rápidas transiciones aprovechando su eficiencia ofensiva. Aunque dudamos que logren romper esa maldición copera histórica, no hay nada escrito en baloncesto… ¿será esta su oportunidad?

El torneo se celebra del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, e incluye una fan zone gratuita con conciertos y actividades para disfrutar. La otra semifinal entre Barça-Kosner Baskonia, programada para las 21:00 horas, determinará quién será el otro finalista.

Curiosidades : Llull acumula ya 982 minutos jugados en Copa; un récord absoluto que lo empata con Navarro en partidos disputados (44). En Liga, Madrid supera a Valencia (18-2 frente a 15-5), aunque los taronjas lideran EuroLeague. En sus dos semifinales previas contra Valencia, Madrid salió victorioso; ¿será esta una tradición o simplemente una maldición? El histórico Roig Arena acoge su segunda Copa consecutiva; recordemos que Madrid ya salió vencedor aquí en 2024. En su debut copero, Scariolo logró una victoria con margen amplio; ¿repetirá dosis hoy?

Prepárate para un espectáculo donde cada segundo cuenta y donde los blancos aspiran a sentir nuevamente el aroma de la gloria.