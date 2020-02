El Leganés llora ante el fichaje del Barcelona: adiós a su delantero Braithwaite y quizás a la categoría

El CD Leganés está sufriendo desde ya lo que podría ser la partida de Martin Braithwaite. El agente del jugador ha pasado el día en Barcelona y ya temen lo peor.

El FC Barcelona está en plena negociación de la incorporación del delantero, quieren contar con el danés para la cita ante el Eibar del próximo sábado 22 de octubre de 2020.

«El Barça llamó ayer por la tarde preguntando por el jugador. Estamos muy preocupados, es normal. Después de lo que nos ha pasado con En-Nesyri, si pasa ahora lo de Braithwaite, se nos complica mucho poder mantener la categoría, cada día más», indicó Felipe Moreno, máximo accionista del Leganés.

«Entiendo que el Barça haga esto porque lo recoge la ley, pero reconozco que pensaba que no podían hacerlo. Me he quedado sorprendido. Ellos nos han dicho que contemplan el fichaje de Braithwaite y otras más. Fue una toma de contacto», desveló Moreno a las puertas de Butarque.

El representante del ariete danés, Ali Dursun, viajó anoche a Barcelona para poner de acuerdo a las partes y está previsto que se cierre el jueves en Leganés con el cierre del fichaje. Es el mismo agente de Frenkie de Jong, algo que podía agilizar la contratación, estimada en 18 millones de euros, la cláusula del jugador.

Entiendo que Braithwaite se vaya al Barça, yo también lo haría. Eso sí, aquí no vamos a negociar nada. La cláusula o se queda en el Leganés«, añadió Moreno.

Braithwaite tiene 28 años y llegó a la Liga española procedente del Middlesbrough inglés, con los de Madrid ha cuajado un gran año, es el máximo goleador de los pepineros con 8 goles y ha dado una asistencia. De allí que los miembros del Leganés teman por el futuro del club ante su salida.

Tras muchas especulaciones con Ángel, del Getafe, Willian José, de la Real, o incluso Loren, del Betis, el jugador del Lega ha sido el elegido para atenuar las carencias del club catalán ante las lesiones de Ousmane Dembélé y Luis Suárez.