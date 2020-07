La expresiva cara de Simeone que lo dice todo en el cambio de Griezmann

La humillación de Quique Setién a Antoine Griezmann durante el partido Barcelona-Atlético sigue generando polémica.

Con intensión o si ella, el padre y los hermanos del francés reaccionaron con durísimas palabras hacia el técnico del Barça, ahora se han podido ver algunas imágenes de lo que sucedió en campo en el preciso instante en el que Griezmann fue llamado a la acción en el minuto 90.

El protagonista es el entrenador del Atlético de Madrid y mentor de «El Principito’, Diego Pablo Simeone.

La cuenta de Movistar ha difundido un vídeo en el que puede verse la reacción del ‘Cholo’ cuando el delantero entra al campo al final del partido cuando no había nada por hacer.

El entrenador colchonero se queda de piedra al mirar la pizarra del cuarto árbitro que anuncia la entrada al campo del que era el jugador estrella de su club, segundos después se queda con la boca abierta.

Ya no se trataba de que el campeón del pasado mundial ‘Rusia 2018’ no entraba como titular, sino que todo parecía indicar que no iba a contar con minutos en el encuentro, ya que, durante el segundo tiempo, Quique Setién se había decantado por Ansu Fati.

Sin embargo, como si de un castigo se tratara, el galo entró al campo a los 90 minutos.

«Normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido”, afirmó el entrenador, quien finalmente reflexionó:«Hablaré con él, no le pediré disculpas pero entiendo que pueda sentirse mal, y yo también por él porque es un gran profesional y una gran persona», explicó Setién tras el partido.

El broche de oro en la sala de prensa lo iba a poner precisamente Simeone cuando fue consultado por la decisión de su colega, el argentino soltó una expresión lapidaria: «Sin palabras».