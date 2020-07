Manchester City – Real Madrid: en Inglaterra aseguran que se mantiene pese a la cuarentena obligatoria de Boris Johnson

El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League que enfrentará al Manchester City y al Real Madrid el próximo 7 de agosto de 2020 está en el aire, y el motivo tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de Boris Johnson, según la cual los viajeros procedentes de España tendrán que permanecer en cuarentena obligatoria durante 14 días.

La medida, que entra en vigor este domingo 26 de julio de 2020 a causa del ingente aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país, se suma a la advertencia que Francia hizo hace escasos días a sus ciudadanos en la que les recomendaba no viajar a Cataluña a causa del elevado número de contagios que se están registrando.

Pese a que las últimas informaciones no son especialmente esperanzadoras, el partido, que tendrá lugar en el Etihad Stadium de Manchester, podría disputarse a puerta cerrada en caso de llegar a una negociación con la UEFA y teniendo en cuenta que el Gobierno conservador británico no tiene intención de revocar las exenciones que anunció este mes de julio para ciertos eventos deportivos, tal y como señala el tabloide británico The Sun.