Twitch le saca tarjeta roja a Neymar por infringir una regla básica de la red social

Una nueva expulsión ha dejado fuera a Neymar, pero esta vez no ha sido en el campo sino en la red social Twitch.

Este martes 10 de noviembre de 2020 se conoció la noticia, la popular red social para realizar transmisiones en vivo, bloqueó la cuenta del futbolista por una semana.

La razón es que infringió las reglas al divulgar datos personales de una persona. El futbolista brasileño, que no fue notificado de cuál fue exactamente el dato que difundió, está convencido de que fue por algo sucedido hace algunos días.

«Chicos, me han prohibido Twitch, si no vuelvo a equivocarme en 7 días, a causa de Pombo», escribió en un mensaje para sus seguidores en referencia a su compañero de la selección Richarlison, a quien apoda de esa manera. Es por eso que durante esta semana no podrá conectarse para divertirse con sus amigos y para vincularse con sus fans.