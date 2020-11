Lobo Carrasco se ‘merienda’ a Cristóbal Soria en ‘El Chiringuito’ por acusar al Madrid de ganar por el árbitro

Cristóbal Soria acusó a los árbitros de favorecer, una vez más, al Real Madrid. Esta vez en contra del Inter de Milán en la Champions League.

Durante el debate en ‘El Chiringuito’ de este 25 de noviembre, Soria afirmó que: “Otra vez… no delante de España, no el Sevilla y el Betis… no, sino delante de toda Europa vuelve a ser beneficiado por un árbitro”.

“Podemos estar de acuerdo en que Kroos ha hecho un gran partido, que Modric ha hecho un gran partido, pero al final queda siempre la duda”, remató.

Sin embargo, el ‘zasca’ que acabaría con las teorías de Soria llegaría de la mano de Lobo Carrasco.

A pesar de que comenzó criticando la “sobre exaltación” de Arturo Vidal en el encuentro de vuelta de la Champions League y cómo afectó a su expulsión en el minuto 33, no dejó pasar la oportunidad para responder a las críticas de Cristóbal.

“Para que el Inter gane, tiene que jugar de otra manera. A otro nivel. Eso es lo que engloba todo lo que estamos hablando. El lazo si lo queremos poner en color rojo, verde o amarillo da igual y ya lo pones como quieres”, afirmó haciendo referencia a la polémica por el penal a favor del Real Madrid.

“El Madrid le gana al Inter porque le ha demostrado más cosas en su propio estadio”, remató.